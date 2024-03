Meteo, le previsioni per Pasqua e Pasquetta: temperature in aumento, in arrivo aria calda dall’Africa Gli ultimi aggiornamenti delle previsioni meteo a lungo termine indicano che tra Pasqua e Pasquetta 2024 si fa sempre più probabile la possibilità di assistere alle prime giornate di caldo primaverile sulla Penisola. È in arrivo una prima ondata di aria calda africana con temperature oltre i 25 gradi ma persiste il rischio temporali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Per i giorni di Pasqua e Pasquetta 2024, l’Italia farà i conti con tempo variabile e caratterizzato da una alternanza di momenti di sole e nuvole anche se, dagli ultimi aggiornamenti delle proiezioni meteo a lungo termine, tra domenica 31 marzo e lunedì 1 aprile si fa sempre più probabile la possibilità di assistere alle prime giornate di caldo primaverile sulla Penisola. Sull’Italia infatti è in arrivo una prima ondata di aria calda africana spinta da una vasta zona di bassa pressione che potrebbe far scattare un primo rialzo delle temperature sul nostro Paese.

Quando e dove arriverà il caldo in Italia

Secondo le previsioni meteo a lungo termine dell’Aeronautica militare, infatti, nei giorni a cavallo tra Pasqua e Pasquetta 2024 l’Italia farà in conti con una vasta anomalia depressionaria centrata sull’Atlantico orientale, a sud-ovest delle Isole Britanniche, che tenderà a estendersi a tutta l’Europa occidentale, Mediterraneo incluso. La zona depressionaria spingerà verso l’Italia un flusso di aria caldo-umida di origine africana che farà innalzare le temperature oltre le medie stagionali su tutto il Paese. Le previsioni attuali parlano di punte massime anche oltre i 25 gradi.

Dove pioverà a Pasqua e Pasquetta

Lo stesso sistema depressionario però sarà responsabile dell’arrivo di improvvise correnti di aria più fredda e instabile dal nord che, scontrandosi con quelle giunte da sud, potrebbero dare vita a improvvisi temporali, localmente anche intensi seppur di breve durata. Si delinea quindi una giornata di Pasqua e di Pasquetta con l'Italia divisa in due da una prima fiammata di calore e improvvisi acquazzoni.

Le previsioni meteo per Pasqua e Pasquetta 2024 infatti indicano che questa situazione potrebbe portare a instabilità diffusa al centro-nord con precipitazioni anche intense al settentrione e su parte delle regioni centrali tirreniche. Al contrario tempo più stabile e soleggiato è atteso sulle regioni del sud e quelle centrali adriatiche.