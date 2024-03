Meteo, che tempo farà a Pasqua e Pasquetta: possibili piogge e maltempo Si preannuncia una Pasqua e Pasquetta 2024 all’insegna di tempo molto variabile ma anche del ritorno del freddo sull’Italia. Le proiezioni meteo a lungo termine per la fine del mese di marzo indicano una tendenza al graduale peggioramento e al ritorno del freddo ma in un quadro meteorologico piuttosto dinamico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Per gli italiani si preannuncia una Pasqua e Pasquetta 2024 all'insegna di tempo molto variabile ma anche del ritorno del freddo sull'Italia. Le proiezioni meteo a lungo termine per la fine del mese e tra domenica 31 marzo e lunedì 1 aprile, indicano infatti una tendenza al graduale peggioramento del tempo sulla Penisola, in una situazione però di tempo altamente variabile. Per le prossime festività, dunque, insieme alle piogge potrebbe arrivare anche un moderato freddo a causa di un nucleo di aria polare proveniente dai Balcani che porterà neve in quota su Alpi e Appennino centrale e un abbassamento generalizzato delle temperature anche di 3 o 4 gradi.

Le tendenze meteo per Pasqua e Pasquetta 2024, indicano nel dettaglio un clima piuttosto variabile, in particolare nelle regioni del Centro-Nord a causa dello scontro sul nostro Paese di aria fredda proveniente dalle regioni settentrionali e aria calda subtropicale africana che invece si sposta verso nord. Anche se al momento ancora non è possibile fare previsioni precise per le festività pasquali, come spiega meteogiuliacci.it, le previsioni sul lungo periodo indicano per l'ultima settimana di marzo un tempo ‌caratterizzato da nuove perturbazioni che potrebbero portare piogge abbondanti e nevicate sulle Alpi e⁤ sull’Appennino.

Insieme al maltempo, le previsioni per Pasqua indicano anche l'arrivo sull'Italia di correnti molto fredde che potrebbero dare vita a un colpo di coda dell'inverno all'inizio della primavera. Responsabile di questa situazione una pressione sul Vortice Polare che potrebbe portare anche al rischio di precipitazioni improvvise e fenomeni intensi come forti nubifragi e grandinate, anche se localizzati. Si tratta però di fenomeni brevi e che durano al massimo poche ore, prima del ritorno del sole, a conferma che si è di fronte a un quadro meteorologico piuttosto dinamico con il rischio di precipitazioni improvvise alternate a schiarite in un breve lasso di tempo.