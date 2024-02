Meteo, le previsioni per carnevale e San Valentino: sole e temperature primaverili in tutta Italia A partire da oggi, ma soprattutto domani, l’anticiclone di matrice nord-africana tornerà ad espandersi: le temperature saranno generalmente in aumento e di nuovo superiori alla norma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Redazione Meteo

Un progressivo ritorno dell’alta pressione sta portando condizioni di cielo sereno a partire dal Nord Italia, dalla Sardegna e dalle regioni centrali tirreniche, mentre un po’ di instabilità insisterà sul resto del Paese, soprattutto al meridione. I rasserenamenti al Nord favoriranno però la formazione di nebbie nelle ore notturne e al mattino.

A partire da domani l’anticiclone di matrice nord-africana tornerà ad espandersi: le temperature saranno generalmente in aumento e di nuovo superiori alla norma, con un clima primaverile, soprattutto nelle regioni occidentali, e valori diffusamente superiori ai 15 gradi. Anche i venti si calmeranno, con ulteriori rinforzi di Tramontana sulle regioni meridionali e sulla Sicilia nella giornata di mercoledì.

Da segnalare infine, per queste giornate, l’aumento del pericolo valanghe (diffusamente marcato) su Alpi e Prealpi a causa degli abbondanti accumuli di neve fresca caduta a quote medio-alte.

Le previsioni meteo per martedì 13, carnevale

Oggi, giorno di carnevale, tempo stabile e prevalentemente soleggiato al Centro-Nord, a parte un po’ di nubi tra Abruzzo e Molise e qualche nebbia in Pianura Padana. Cielo parzialmente nuvoloso al Sud e Isole Maggiori, ma con diffuse schiarite in Sardegna e Sicilia meridionale. Dal punto di vista delle precipitazioni si segnalano al mattino locali piogge tra Abruzzo e Molise; nel pomeriggio piogge o rovesci sparsi al Sud e Sicilia nord-orientale.

Le previsioni meteo per San Valentino, mercoledì 14 febbraio

Cieli sereni o poco nuvolosi da Nord a Sud. In mattinata ì rischio di nebbie in Val Padana soprattutto nel settore orientale, in dissolvimento quasi ovunque nel corso della giornata. Temperature senza sensibili variazioni, in generale oltre la norma climatica soprattutto sui settori occidentali; valori massimi diffusamente vicini ai 15 gradi.