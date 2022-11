Meteo, in arrivo nel weekend un nuovo ciclone con nubifragi e alluvioni: le regioni a rischio Maltempo con nubifragi e possibili alluvioni in arrivo nel weekend: da venerdì 25 novembre e fino a domenica 27 passerà sull’Italia un nuovo ciclone, che porterà temporali soprattutto al Centro Sud.

A cura di Redazione Meteo

Dopo la brevissima tregua dal maltempo che ci sarà nelle prossime ore, è in arrivo un nuovo ciclone che porterà sull'Italia pioggia e neve, con fenomeni anche violenti, come alluvioni, che potrebbero verificarsi in alcuni territori.

Pioggia e temporali al Centro da venerdì 25 novembre

In particolare, più a rischio sono le regioni meridionali e di parte di quelle centrali, in particolare il Lazio esposto alle correnti occidentali perturbate, dove torneranno le piogge ad iniziare da venerdì 25 novembre su Sardegna, Lazio e Toscana. Tutto ciò a causa di un nuovo ciclone che si approfondirà sul medio e basso Tirreno.

Anche le temperature continueranno a scendere complice l'arrivo di correnti d'aria molto fredde ed instabili che dal Polo Nord si muovono verso le basse latitudini e dunque anche verso il nostro Paese.

Domenica possibili alluvioni: le regioni a rischio

Poi sabato 26 novembre è previsto un’intensificazione delle piogge su tutto il Centro-Sud mentre il Nord resterà all’asciutto.

Nubifragi potrebbero verificarsi sulla Puglia e sulla Calabria ionica. Piogge intense sono attese pure su Campania e Basilicata ed entro sera anche sul resto del Centro-Sud e sulla Sicilia.

Attenzione, infine, all’ultima domenica del mese che potrebbe far registrare fenomeni molto forti sulla fascia ionica. Il maltempo potrebbe insistere soprattutto sulla Calabria. Qui gli esperti parlano addirittura di "situazione potenzialmente alluvionale".

Sulle regioni settentrionali sono previste condizioni meteo decisamente più stabili e soleggiate, dove però sono previste temperature minime fin verso gli zero gradi centigradi anche in pianura, con possibili gelate.