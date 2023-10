Meteo Halloween e Ognissanti, Giuliacci: “Italia divisa a metà, temporali al Nord e stabile al Sud” Secondo le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it, tra Halloween e la festa di Ognissanti l’Italia sarà divisa metà con pioggia e maltempo anche forte al Nord e tempo più stabile al Sud: “Ponte dei morti con temporali, preannunciano un mese di novembre molto piovoso”.

A cura di Ida Artiaco

Sarà un'Italia divisa a metà dal punto di vista delle previsioni meteo tra la festa di Halloween, che cade martedì 31 ottobre, e la festa di Ognissanti, il primo novembre: mentre da un lato ci saranno piogge anche forti, in particolare sul Nord e le Alpi centro-orientali, dall'altro il tempo sarà stabile e le temperature ancora miti, come al Sud e sulle Isole maggiori.

È quanto ha spiegato il colonnello Mario Giuliacci, meteorologo e direttore operativo di meteogiuliacci.it, che a Fanpage.it ha illustrato quale sarà la situazione nel nostro Paese dal punto di vista metereologico nei prossimi giorni, inclusi la festa di Halloween e quella di Ognissanti, quando molti italiani decideranno di mettersi in viaggio per trascorrere il "ponte dei morti" fuori porta.

Pioggia sul centro Nord per la notte di Halloween

Secondo Giuliacci martedì 31 ottobre, giornata in cui si festeggia Halloween, il famoso "dolcetto-scherzetto" di grandi e bambini potrebbe essere rovinato dal maltempo in alcune regioni del Centro Nord.

"La sera di martedì 31 ottobre – ha spiegato – pioverà ovunque tranne che su Piemonte, Ponente ligure, Puglia, Calabria Ionica, Sicilia e Basse Marche. I temporali saranno forti sulle Alpi Centro Orientali, sul Friuli Venezia Giulia, Alta Toscana e Basso Lazio. Per quanto riguarda le temperature, alle ore 23 del 31 ottobre Al nord saranno comprese tra i 10 e 13 gradi, in particolare su Piemonte, Liguria e Lombardia, tra 13 e 15 sul resto del Nord, mentre sulle regioni centrali il termometro toccherà i 14-16 gradi e raggiungerà addirittura i 20 su Puglia, Calabria ionica e Isole maggiori".

Miglioramenti per il giorno di Ognissanti

Dopo la mezzanotte e per tutto mercoledì 1 novembre, giorno in cui si celebra la festa di Ognissanti, ha continuato l'esperto, "il tempo migliorerà ma non sulle Alpi centro orientali, sull'Umbria, sulla Campania, sul Lazio e sulla Calabria Tirrenica. Altrove invece il tempo sarà stabile".

Perturbazione atlantica in arrivo dopo il ponte dei morti

Ma attenzione, perché dopo il 2 novembre e fino al 5 arriverà sull'Italia una nuova perturbazione di origine atlantica, "che porterà precipitazioni al nord, su Toscana e Sardegna, e anche di forte intensità su Alpi, Levante ligure e Romagna. Anche, una seconda perturbazione giungerà sulla Penisola tra il 6 e il 10 novembre con effetti al Nord e sulle Regioni tirreniche e appenniniche", ha aggiunto Giuliacci, che ha concluso affermando che "visto l'andamento dei primi giorni, novembre si preannuncia un mese molto piovoso".