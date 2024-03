Meteo, dopo il maltempo arriva la primavera con temperature in aumento: le previsioni di Sottocorona L’intensa e lunga fase di maltempo che ha interessato l’Italia nei giorni scorsi ha le ore contate: atteso l’arrivo della primavera che, per il resto della settimana, porterà sole e temperature in aumento. Le previsioni di Paolo Sottocorona a Fanpage.it. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Susanna Picone

Dopo la fase di maltempo dei giorni scorsi, il tempo nel resto della settimana sarà sicuramente più stabile, tanto che possiamo iniziare a parlare di un “anticipo di primavera” sulla penisola. E se anche dovremo fare i conti probabilmente ancora con qualche pioggia e annuvolamenti, sicuramente non parleremo più di fase di maltempo. Ne è convinto il meteorologo Paolo Sottocorona, che ha parlato con Fanpage.it del quadro meteorologico di queste ore sul Paese.

“Il maltempo è già passato al Nord, interessa ancora marginalmente alcune zone del Centro, oggi ancora nel basso Tirreno, Campania e in Calabria – dove abbiamo ancora quale fenomeno ma non da maltempo intenso – dopodiché avremo una settimana sostanzialmente stabile”, dice Sottocorona spiegando che, appunto, la perturbazione che ha interessato l’Italia nei giorni scorsi è sicuramente terminata e non avremo nuove fasi di maltempo nei prossimi giorni.

Paolo Sottocorona

Secondo il meteorologo, insieme alla fase di stabilità ci sarà anche un rialzo delle temperature, e sopratutto le massime in questi giorni risaliranno un po’. “Siamo ormai quasi a metà marzo: qualche effetto di primavera, nonostante le stagioni sempre più irregolari, inizieremo a vederlo. Arriverà un po’ di caldo, anche se senza eccessi. Non ci dobbiamo aspettare sole pieno per tutta la settimana ma neppure una fase di maltempo, avremo insomma tempo stabile, senza fenomeni intensi”, le previsioni del meteorologo.

Insomma, secondo Paolo Sottocorona sarà dunque una settimana senza fenomeni significativi. “Marzo è un ‘periodo di passaggio’ quindi con tempo davvero variabile, debole piogge e annuvolamenti ci saranno anche nei prossimi giorni, ma se parliamo di maltempo e di piogge che durano per giornate intere possiamo stare tranquilli”.

E la situazione non cambierà nel corso del prossimo weekend: secondo l’esperto, si può sperare in un fine settimana più tranquillo dal punto di vista meteorologico, senza particolari piogge.

Ha collaborato Eleonora Panseri