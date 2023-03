Meteo, con la primavera arriva il maltempo: ecco dove pioverà durante la settimana Un vortice ciclonico durante la settimana attraverserà il Paese da nord a sud portando piogge diffuse e un brusco calo delle temperature a metà settimana primo di un nuovo rinforzo dell’alta pressione.

A cura di Antonio Palma

Dopo un inizio di settimana all’insegna del bel tempo, il quadro meteorologico per l’Italia è destinato a un repentino cambiamento con il maltempo che tornerà a farla da padrone già da martedì 14 marzo interessando gran parte della Penisola. Tutta colpa di una doppia perturbazione, la prima delle quali già in avvicinamento in queste ore da nord, che durante la settimana attraverseranno il Paese da nord a sud portando piogge diffuse e un brusco calo delle temperature.

Previsioni meteo Martedì 14 marzo

Le prime avvisaglie del maltempo le avremo già oggi lunedì 13 marzo con nuvolosità sempre più estesa dal pomeriggio sera sul nord a partire da ovest con prime deboli precipitazioni attese dal pomeriggio su Piemonte e Liguria centrorientale, in estensione dalla sera a Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Il maltempo si estenderà verso sud nella giornata di martedì 14 marzo interessando prima le regioni centrali tirreniche e l’Umbria e poi anche quelle meridionali mentre il tempo migliorerà gradualmente al nord-ovest.

Mercoledì 15 marzo l’arrivo della seconda perturbazione

Da mercoledì 15 marzo l’arrivo della seconda perturbazione, attirata dalla presenza di un vortice ciclonico, porterà nuvolosità consistente sulle regioni adriatiche e sul resto del meridione con pioggia diffusa al centro sud, anche a carattere temporalesco sulle aree tirreniche calabresi e a carattere nevoso sull'appennino centromeridionale dagli 800-1000 metri. Il tempo invece migliora al nord dove il cielo sarà caratterizzato dal passaggio di innocua nuvolosità alta e sottile, salvo annuvolamenti più diffusi sulla catena alpina e prealpina, dove non nevicherà oltre i 1000 metri.

Brusco calo termico ma da giovedì nuovo rinforzo dell’alta pressione

Si tratta di perturbazioni accompagnate da correnti di aria fredda in discesa dal Nord Europa che, fra mercoledì e giovedì, daranno origine a un generale e deciso calo termico. Le condizioni meteo diventeranno però via via più stabili nel corso della parte finale della settimana e cioè tra giovedì 16 marzo e venerdì 17 marzo quando il cielo tornerà a essere sereno o al più caratterizzato dal passaggio di innocua nuvolosità alta e sottile grazie al nuovo rinforzo dell’alta pressione.