Messina Denaro, i carabinieri del Ros a casa del vero Andrea Bonafede: indagini in corso I carabinieri del Ros si sono recati questo pomeriggio in casa del vero Andrea Bonafede, il geometra che ha “prestato” l’identità a Matteo Messina Denaro, a Campobello di Mazara: avrebbero portato via un plico contente documenti.

A cura di Ida Artiaco

Foto di Roberto Marrone.

Non si fermano le indagini dopo l'arresto di Matteo Messina Denaro. Poco fa, come ha potuto constatare una fonte di Fanpage.it sul posto, i carabinieri del Ros sarebbero entrati nella casa del vero Andrea Bonafede, il geometra che ha "prestato" l'identità al boss di Cosa Nostra.

I militari si sarebbero recati nell'abitazione dell'uomo, in via Cusumano a Campobello di Mazara, nel Trapanese, lo stesso paese in cui sono stati individuati i due covi di Messina Denaro. Sarebbero usciti portando con loro un sacchetto blu con presumibilmente documenti all'interno, insieme ad un uomo "incappucciato, che potrebbe essere proprio Bonafede".

Contattati da Fanpage.it, i Carabinieri hanno confermato che un gruppo si trovava in quella zona ma non hanno parlato di perquisizione. Al momento, non ci sarebbe alcun fermo. Un presunto parente di Bonafede, uscendo dall'abitazione, ha confermato alla nostra fonte l'operazione in corso aggiungendo che il geometra "sta bene".

Le indagini degli inquirenti, dunque, continuano senza sosta. A quanto pare, nella giornata di oggi, mentre procedevano le ricerche all'interno del bunker scoperto non lontano dall'appartamento di vicolo San Vito a Campobello di Mazara utilizzato dal boss negli ultimi sei mesi, i carabinieri del Ros hanno chiesto agli abitanti della zona eventuali immagini da telecamere di videosorveglianza per ricostruire i movimenti tra i due covi dell'ormai ex super latitante, che si trovano alle due estremità dello stesso quartiere.

Al centro, c'è non solo l'abitazione del vero Andrea Bonafede ma anche quella del fratello di Giovanni Luppino, fiancheggiatore e autista di Messina Denaro, arrestato insieme al boss nel blitz alla clinica La Maddalena di Palermo lunedì scorso.