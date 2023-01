Il secondo covo di Messina Denaro è un bunker: dove si trova e cosa c’è dentro Un bunker, costruito all’interno di un appartamento, è stato individuato dagli inquirenti a San Vito a Campobello di Mazara. Si tratta del secondo covo del boss Matteo Messina Denaro dopo quello scoperto ieri.

A cura di Chiara Ammendola

È stato scoperto anche il secondo covo del boss Matteo Messina Denaro. I magistrati della Procura di Palermo e i carabinieri del Ros avrebbero individuato un bunker non lontano dall'appartamento di vicolo San Vito a Campobello di Mazara utilizzato dal boss negli ultimi sei mesi.

Stando a quanto si apprende il capomafia avrebbe fatto realizzare il bunker all'interno di un'altra abitazione nella stessa area del primo covo, situata a circa 300 metri dalla casa di vicolo San Vito. Gli inquirenti sono sempre stati convinti dell'esistenza di un secondo luogo utilizzato da Messina Denaro per nascondersi durante la sua latitanza.

Questo secondo covo si troverebbe dunque sempre a Campobello di Mazara. Il procuratore aggiunto Paolo Guido ha lasciato il suo ufficio assieme al comandante del Ros, Lucio Arcidiacono, per recarsi proprio nel comune, nel bunker appena scoperto dove nelle prossime ore si recheranno presumibilmente anche i carabinieri della Scientifica per il sopralluogo.

Non è ancora chiaro se si tratti del luogo in cui il capomafia nascondeva i documenti più segreti oltre ai soldi contanti utilizzati presumibilmente in questi anni di latitanza. Ma, considerata la sua conformazione, potrebbe contenere documenti e materiali più importanti rispetto a quelli scovati nell'appartamento di proprietà di Andrea Bonafede, la cui identità è stata utilizzata dal boss per gli accertamenti in ospedale.

Nel primo covo gli inquirenti hanno infatti trovato cartelle cliniche e referti medici, ma anche un'agenda nella quale erano appuntati pensieri e riflessioni personali oltre a quelli che si presume siano gli incontri avvenuti con la figlia. Le cartelle mediche, recuperate in uno scatolone, dimostrano che il capomafia, incastrato proprio grazie all'inchiesta sulla gravi patologie di cui soffre, durante la latitanza ha incontrato diversi dottori, due dei quali ora risultano indagati.