Messina Denaro, arrestata la maestra Laura Bonafede. La preside: “Assurdo immaginare frequentasse il boss” Parla a Fanpage.it Anna Vania Stallone, la preside della scuola dove insegnava Laura Bonafede, la donna ritenuta dagli inquirenti vicina a Matteo Messina Denaro. E che il 13 aprile è stata arrestata dai carabinieri.

A cura di Roberto Marrone

Una vicenda che si potrebbe definire particolare quella che vede protagonista Laura Bonafede figlia del boss di Campobello di Mazara, cugina di Andrea Bonafede e ritenuta dagli investigatori fiancheggiatrice del super latitante Matteo Messina Denaro. I due, secondo il rapporto degli investigatori a seguito dell’analisi dei “pizzini” rinvenuti nei covi del boss, avrebbero avuto un rapporto intimo. Laura Bonafede avrebbe anche aiutato per anni il boss a mantenere il suo status di latitante. Il 13 aprile 2023 è stata arrestata con l'accusa di favoreggiamento e procurata inosservanza di pena.

La stessa però non ha mai avuto a che fare con accadimenti di ordine mafioso e non ha mai destato sospetti. Fino a poco tempo fa, infatti, ha svolto il suo mestiere, ovvero quello di insegnante presso la scuola dell’infanzia “Capuana – Pardo” di Castelvetrano, dove al momento sono tutti sconvolti della notizia. Ai microfoni di Fanpage.it la preside Anna Vania Stallone dice che “l’accaduto ha lasciato tutti sconvolti perché l’immagine che avevamo era un’altra. Adesso la magistratura sta facendo il suo corso con l’arresto".

Già qualche giorno fa però si parlava già della maestra Bonafede perché, attraverso un’attenta analisi degli inquirenti, fu intercettata nelle immagini di video sorveglianza di un supermercato di Campobello di Mazara mentre dialogava con il boss. Da quei rilevamenti, come afferma la preside Stallone, “già dall’indomani della diffusione delle immagini attraverso i mass media la maestra è stata sospesa per dieci giorni, il massimo di tempo di cui una preside dispone come sospensione cautelare. Un dirigente deve avere dei dati oggettivi per poter avviare un procedimento disciplinare. Gli organi superiori hanno poi provveduto alla sospensione a tempo indeterminato e comunque fino al termine del procedimento penale.”

“Tutto questo mi lascia sconcertata – dice la Stallone – perché è assurdo immaginare che questa persona nel contempo si frequentava con il criminale dei criminali e al mattino invece accudiva i bambini della sua classe. Fino a questo momento non è mai accaduto nulla di grave altrimenti saremmo subito intervenuti ma lei non ha mai destato alcun minimo sospetto.”

La maestra, prosegue la preside, "ha sempre partecipato alle iniziative legate all’antimafia e alla legalità che la scuola promuove. Queste iniziative sono di fondamentale importanza per la crescita dei nostri ragazzi all’interno di un territorio così fortemente minato.”