Meningite, un ragazzo di 27 anni ricoverato a Parma: sabato 23 settembre era in un locale Le sue condizioni sono stabili. Il ragazzo sabato 23 era al ‘Fuori Orario’ di Taneto di Gattatico (Re). Chi era lì è invitato a contattare l’Ausl di Parma.

A cura di Biagio Chiariello

C'è un caso di meningite meningococcica in provincia di Parma. Un ventisettenne residente a Lesignano de’ Bagni, in provincia di Parma, è risultato positivo alla pericolosa infezione. Attualmente è ricoverato nell'unità operativa di Malattie infettive ed epatologia dell'azienda ospedaliero-universitaria: le sue condizioni sono stabili e il quadro clinico è in progressivo miglioramento.

È emerso però che il giovane nella notte tra il 23 e il 24 settembre dalle ore 23,30 alle 3.30 avrebbe frequentato il circolo Fuori Orario di Taneto di Gattatico (Re). Il servizio di Igiene e sanità pubblica dell’Ausl di Parma si è immediatamente attivato per individuare tutti i contatti stretti del malato e già nella giornata di ieri, domenica 1 ottobre, per queste persone è iniziata la terapia antibiotica e vaccinale prevista.

Ora l'obiettivo è individuare anche le persone che era presenti nel suddetto locale, visto che non è possibile escludere che contatti stretti siano avvenuti anche lì: l’Ausl di Parma ha dunque invitato chi tra i residenti in provincia di Parma abbia frequentato il ‘Fuori Orario' a contattare il servizio di Igiene e sanità pubblica dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17,30, chiamando il numero 335 7758097.

Leggi anche L'oroscopo del 27 settembre 2023

“Per evitare la trasmissione della malattia, coloro che hanno avuto contatti stretti con il caso confermato – spiega il direttore del servizio di Igiene e sanità pubblica dell’Azienda Usl di Parma, Silvia Paglioli – è necessario che seguano una profilassi farmacologica tramite mono-somministrazione di antibiotico. Inoltre verrà loro proposta la vaccinazione prevista, con un vaccino inattivato già largamente utilizzato nei bambini e negli adolescenti nelle vaccinazioni in età evolutiva”.

Il batterio che causa questa malattia infettiva è "Neisseria meningitidis", chiamato anche Meningococco, come specifica il Ministero della Salute. Il periodo di incubazione della meningite virale va dai 3 ai 6 giorni; per la forma batterica il periodo di incubazione può essere più lungo, dai 2 ai 10 giorni (tempo massimo previsto per la sorveglianza sanitaria).

I primi sintomi possono essere aspecifici: sonnolenza, cefalea, inappetenza. In genere, però, dopo 2-3 giorni i sintomi peggiorano e compaiono nausea e vomito, febbre, pallore, fotosensibilità; segni tipici sono la rigidità della nuca e quella all'estensione della gamba. La meningite e la sepsi meningococca si possono anche presentare con forme fulminanti, con il peggioramento delle condizioni in poche ore, e la comparsa di petecchie (piccole macchie rossastre o violacee dovute a micro-emorragie dei vasi).