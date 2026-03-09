Attualità
Cade in una vasca di acqua bollente mentre lavora, operaio gravemente ustionato: ricoverato in rianimazione

Un operaio di 55 anni impiegato in un’azienda che si occupa di zincatura di metalli nella Bassa Reggiana è caduto in una vasca con acqua alla temperatura di oltre 90 gradi, rimanendo ustionato. L’uomo è stato ricoverato all’ospedale Maggiore di Parma.
A cura di Gabriella Mazzeo
Un uomo è caduto in una vasca di acqua bollente ed è rimasto ustionato nella Bassa Reggiana. Il 55enne stava lavorando in un'azienda del luogo ed è precipitato nella vasca con acqua bollente a oltre 90 gradi. Dopo l'incidente è stato trasportato all'ospedale Maggiore di Parma dove resta ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione. L'infortunio sul lavoro è avvenuto questa mattina alle 6.45 a San Tommaso della Fossa, a Bagnolo in Piano.

Il 55enne lavora in una ditta che si occupa di zincatura di metalli. I primi a soccorrerlo sono stati i colleghi che lo hanno aiutato a uscire dalla vasca. L'operaio di origini pachistane ha riportato ustioni sul 50% del corpo, in particolare sulle gambe. Nell'azienda si sono recati i carabinieri e il personale della Medicina del Lavoro dell'Ausl reggiana per ricostruire la dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità.

In aggiornamento

