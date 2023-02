Meloni che stringe la mano a Messina Denaro sul murale: writer indagato per vilipendio istituzioni Il writer padovano Evyrein risulta indagato per vilipendio delle istituzioni dopo aver disegnato su un murale Giorgia Meloni che stringe la mano a Matteo Messina denaro, poi cancellato: “Mi è sembrato tutto un po’ esagerato”.

A cura di Ida Artiaco

Giorgia Meloni che stringe la mano a Matteo Messina Denaro, il boss di Cosa Nostra arrestato lo scorso 16 gennaio a Palermo. Sullo sfondo la scritta "W Bonafede", con riferimento ad Andrea Bonafede, colui che ha prestato la propria identità al Padrino di Castelvetrano negli ultimi anni della latitanza.

È questa l'immagine che è stata disegnata su un murale a Padova dall'artista locale Evyrein, che ora risulta indagato dalla procura della città veneta per il reato di vilipendio alle istituzioni.

Il sostituto procuratore Benedetto Roberti ha anche ordinato una perquisizione locale e personale nella casa del writer, eseguita all’alba di ieri, giovedì 16 febbraio, dagli agenti della Digos. Nell’abitazione dell'artista, i poliziotti avrebbero rinvenuto bombolette ed altri materiali compatibili con l’opera, comparsa su un muro di via Marsala, a Padova, nella notte fra il 22 ed il 23 gennaio scorso, per essere poi subito cancellato, ad eccezione della scritta riferita a Bonafede.ù

A rendere nota la provocazione era stato lo stesso Evyrein, che aveva diffuso delle foto del murale attraverso le sue pagine Instagram e Facebook.

"Mi è sembrato tutto un po' esagerato. La perquisizione a quell'ora, poi mi hanno condotto in Questura quando erano le 7 e mi hanno fatto le foto segnaletiche e uno screening che neppure in ospedale. Non che siano stati scortesi o altro, però è tutto surreale, esagerato. Mi hanno sequestrato un I pad, i vestiti usati la notte del 22 gennaio, delle tag e degli stencil. Poi mi hanno portato in Questura. Non mi era mai successo", ha spiegato l'artista come riporta PadovaOggi.

Per quanto riguarda l'accusa di vilipendio, Evyrein ha spiegato che "non so neppure pronunciarla quella parola, mi sembra tutto assurdo. È stato anche chiesto al proprietario del muro dove era apparso lo stencil se voleva denunciarmi. Non ne ha voluto sapere". Ora rischia un sanzione pecuniaria che va dai 1000 ai 5000 euro.