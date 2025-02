video suggerito

Medico sfigurava con olio di silicone il volto delle sue pazienti: "Poteva essere fermato già 18 anni fa" Il medico Stefano Stracciari è accusato di omissione di soccorso, lesioni mediche gravi e acquisto e somministrazione di medicinali gusti e contraffatti. Quattro sue pazienti lo hanno denunciato per essere state sfigurate da lui dopo un intervento.

A cura di Giorgia Venturini

Continuano le indagini sul medico di chirurgia estetica Stefano Stracciari, il 68enne è accusato di omissione di soccorso, lesioni mediche gravi e acquisto e somministrazione di medicinali gusti e contraffatti. Deve difendersi dalla denuncia di quattro pazienti che hanno raccontato di essere state sfigurate dal dottore dopo essersi sottoposte a un suo trattamento. Gli ultimi casi – perché come precisa Il Resto del Carlino ce ne sarebbero altri – risalgono al 2022 e al 2023. Intanto Stefano Stracciari è stato già sospeso dall’esercizio della professione medica.

Fondamentale a investigatori e inquirenti sarebbe stata la testimonianza di una segretaria del centro che ha raccontato come il medico trattava le pazienti dopo che si erano accorte di essere state sfigurate. La segretaria, che gestiva anche il telefono del dottore, avrebbe raccontato di una paziente e del suo compagno che mandavo foto del volto della donna "particolarmente deforme e gonfio" dopo inoculazioni "di acido ialuronico". La ex dipendente spiega: "Al termine di ogni messaggio c’era sempre la richiesta di un appuntamento urgente, ma il dottore mi intimava di non rispondere e, se avessero telefonato, di dire che non c’era anche se era a pochi metri da me. Cosa che avveniva molto spesso, anche con altre clienti arrabbiate per gli effetti avversi scaturiti dai trattamenti: lui tentava di sottrarsi a ogni confronto".

La paziente così si era recata nell'ambulatorio del medico insistendo di essere visitata e in questo caso l'uomo l'avrebbe aggredita tanto che ora deve difendersi anche di lesioni personali.

Una ex paziente ha raccontato di essere stata deformata dal medico nel 2006: "Le mele marce – precisa in una intervista rilasciata al Corriere della Sera – dovrebbero essere tolte dal cesto, avrebbe dovuto farlo l’Ordine dei medici. L’anno prossimo va in pensione, la sospensione di un anno è ridicola. Se si fossero mossi per tempo avrebbero evitato molte vittime". E ancora: "L’Ordine protegge i suoi iscritti. Perché non lo bloccano? L’unica spiegazione logica è che alla fine convenga. Le colpe erano evidenti, potevano fermarlo 18 anni fa". E ancora: "È un truffatore nato, che sa utilizzare tutte le tecniche. Dice di farti spendere meno, la gente mica controlla, vede migliaia di follower. E sostiene di avere un prodotto migliore".

E invece nessun prodotto originale. L'ex segretaria del dottore avrebbe riferito che di aver "trovato nelle chat archiviate di WhatsApp del dottore degli ordini a un numero cinese di dispositivi di medicina estetica, come botox o acido ialuronico, che quando arrivavano portavano tutti l’etichetta provenienti dalla Cina".