Dramma su bus a Genova, 14enne accoltellato da coetaneo al torace e all’addome: è gravissimo

Un ragazzo di 14 anni è stato ricoverato in codice rosso dopo essere stato accoltellato su un bus a Genova: la polizia avrebbe fermato un coetaneo. Indagini in corso.

Immagine di repertorio

Ore di apprensione a Genova dove un quattordicenne marocchino è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale Villa Scassi a Sampierdarena, dopo essere stato accoltellato a bordo di un autobus in via Teresa Durazzo Pallavicini, a Rivarolo. Il giovane, secondo quanto ricostruito, è stato accoltellato a torace e addome riportando profonde ferite.

Sul posto il 118, la Croce Bianca di Bolzaneto e la polizia di Stato che avrebbe fermato un coetaneo di nazionalità albanese. Indaga la squadra mobile.

In aggiornamento.