Maxi sequestro di pacchi di Natale a Torino: contenevano 2.600 Grana Padano non autorizzati Il sequestro è stato effettuato dal Servizio Vigilanza e Tutela del Consorzio Grana Padano, insieme agli ispettori dell'ufficio di Torino dell'Icqrf, l'Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e della Repressione Frodi del ministero dell'Agricoltura.

A cura di Davide Falcioni

Grana Padano non autorizzato nei pacchi regalo natalizi: è quanto ha accertato il Servizio Vigilanza e Tutela del Consorzio Grana Padano che, insieme agli ispettori dell'ufficio di Torino dell'Icqrf, l'Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e della Repressione Frodi del ministero dell'Agricoltura, ha sequestrato circa 2.600 confezioni irregolari, comminando anche una multa di 5.000 euro all'azienda piemontese produttrice dei pacchi.

Nelle settimane che precedono le festività natalizie cresce considerevolmente l’offerta di Grana Padano nella grande distribuzione, sia per le quantità che per la ricca varietà di referenze. Nel corso dei numerosi controlli effettuati sono state rarissime le situazioni irregolari riscontrate, ma non sono mancate infrazioni significative. La più grave è stato il rinvenimento nel punto vendita di una nota catena di una confezione natalizia, realizzata da un’azienda piemontese e consistente in un pacco contenente differenti prodotti, che recava il logo Grana Padano e altri richiami grafici al formaggio, la cui commercializzazione non era stata autorizzata dal Consorzio di Tutela.

"Far rispettare le regole è per il Consorzio un dovere – ha commentato Renato Zaghini, presidente del Consorzio di Tutela – soprattutto quando sono state volute per tutelare il diritto dei consumatori a fare scelte garantite e consapevoli". Questa attività ispettiva, si sottolinea nella nota del Consorzio, "fa quindi parte di un ampio contesto di monitoraggio finalizzato a mantenere sempre più elevato il livello di protezione e salvaguardia della denominazione d'origine protetta Grana Padano e di tutela dei consumatori che ogni giorno la scegliere in Italia e nel mondo".