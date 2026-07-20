Attualità
Video thumbnail

Maxi operazione contro criminalità giovanile e baby gang: droga, armi e furti, 539 arresti in 44 province

Blitz nelle aree di aggregazione giovanile come giardini pubblici e centri commerciali, oltre alle aree limitrofe alle stazioni ferroviarie e alle sale giochi: controllate quasi 190mila persone, 47 minorenni arrestati, sequestrati di 703 chili di stupefacenti e 49 armi da fuoco.
Leggi le notizie prima degli altri. Aggiungi Fanpage.it su Google.
Avatar autore
A cura di Antonio Palma
Immagine

Sono 539 le persone arrestate, di cui 47 minorenni, e 954 i denunciati dalla polizia nell’ambito di una vasta operazione di contrasto alla criminalità giovanile e alle baby gang fatta scattare simultaneamente tra giugno e luglio in ben 44 province italiane sotto il coordinamento del Servizio Centrale Operativo. I controlli hanno portato al sequestro di 703 chili di stupefacenti di vario tipo oltre a 300mila euro in contanti, 49 armi da fuoco e 87 armi bianche e 95 oggetti atti ad offendere, tra cui  storditori elettrici, bastone sfollagente telescopico, bombolette di spray urticante e diversi taglierini e strumenti atti allo scasso.

Il maxi intervento si è concentrato nelle zone della movida delle principali città italiane ma anche in quelle aree note per essere zone di spaccio di droga e abitualmente frequentate dai giovani e ha interessato oltre mille agenti su tutto il territorio nazionale.

Gli agenti hanno battuto a tappeto le aree di aggregazione giovanile come giardini pubblici e centri commerciali, oltre alle aree limitrofe alle stazioni ferroviarie e alle sale giochi controllando quasi 190 mila persone, in particolare a Milano, Roma, Napoli, Torino, Palermo, Bologna, Catania, Firenze e Genova. Al setaccio sia singoli che gruppi organizzati noti per reati contro la persona e il patrimonio ma anche profili social inneggianti all'odio e alla violenza fisica.

Leggi anche
Delivery della droga lungo la rotta balcanica: rifornivano i locali turistici del Nord-Est, 16 arresti

Nel dettaglio, sequestrati 41 chili di cocaina, 660 di cannabinoidi, 2 chili di ketamina, circa 1000 pastiglie di ossicodone, e diversi quantitativi di altre sostanze stupefacenti. Individuati inoltre 973 profili social inneggianti all’odio e alla violenza anche contro appartenenti alle forze di polizia,

I reati, spesso pubblicizzate dagli stessi autori sul web, vanno da lesioni a rissa e danneggiamento, dall’estorsione al furto e rapina, passando per lo spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi. Sono 791 i maggiorenni denunciati in stato di libertà, e 163 minorenni per ricettazione, possesso di armi e strumenti atti ad offendere e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

L’attività condotta dai poliziotti delle Squadre Mobili, con il supporto di equipaggi del Reparto Prevenzione crimine e di altri uffici della Polizia di Stato, ha portato alla perquisizione di 1182 immobili, di cui 24 strutture di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, nonché 117 sale giochi e 543 esercizi commerciali e diversi luoghi di aggregazione. Nel corso delle perquisizioni rinvenuti e sequestrati anche numerosi oggetti provento di furto, tra cui collane d’oro, cellulari e contanti. Oltre alle denunce e agli arresti, elevate anche 506 sanzioni amministrative di diversa natura, in particolare per uso di sostanze stupefacenti e somministrazione di bevande alcoliche a minori.

Immagine
Morto durante un fermo di polizia, sequestrate le bodycam: chi era Abderrahim Fakir
In un video la colluttazione, la vittima gridava: "Aiuto, basta"
Bologna, un uomo muore durante un intervento di polizia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views