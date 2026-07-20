Maxi operazione contro criminalità giovanile e baby gang: droga, armi e furti, 539 arresti in 44 province

Blitz nelle aree di aggregazione giovanile come giardini pubblici e centri commerciali, oltre alle aree limitrofe alle stazioni ferroviarie e alle sale giochi: controllate quasi 190mila persone, 47 minorenni arrestati, sequestrati di 703 chili di stupefacenti e 49 armi da fuoco.

Sono 539 le persone arrestate, di cui 47 minorenni, e 954 i denunciati dalla polizia nell’ambito di una vasta operazione di contrasto alla criminalità giovanile e alle baby gang fatta scattare simultaneamente tra giugno e luglio in ben 44 province italiane sotto il coordinamento del Servizio Centrale Operativo. I controlli hanno portato al sequestro di 703 chili di stupefacenti di vario tipo oltre a 300mila euro in contanti, 49 armi da fuoco e 87 armi bianche e 95 oggetti atti ad offendere, tra cui storditori elettrici, bastone sfollagente telescopico, bombolette di spray urticante e diversi taglierini e strumenti atti allo scasso.

Il maxi intervento si è concentrato nelle zone della movida delle principali città italiane ma anche in quelle aree note per essere zone di spaccio di droga e abitualmente frequentate dai giovani e ha interessato oltre mille agenti su tutto il territorio nazionale.

Gli agenti hanno battuto a tappeto le aree di aggregazione giovanile come giardini pubblici e centri commerciali, oltre alle aree limitrofe alle stazioni ferroviarie e alle sale giochi controllando quasi 190 mila persone, in particolare a Milano, Roma, Napoli, Torino, Palermo, Bologna, Catania, Firenze e Genova. Al setaccio sia singoli che gruppi organizzati noti per reati contro la persona e il patrimonio ma anche profili social inneggianti all'odio e alla violenza fisica.

Nel dettaglio, sequestrati 41 chili di cocaina, 660 di cannabinoidi, 2 chili di ketamina, circa 1000 pastiglie di ossicodone, e diversi quantitativi di altre sostanze stupefacenti. Individuati inoltre 973 profili social inneggianti all’odio e alla violenza anche contro appartenenti alle forze di polizia,

I reati, spesso pubblicizzate dagli stessi autori sul web, vanno da lesioni a rissa e danneggiamento, dall’estorsione al furto e rapina, passando per lo spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi. Sono 791 i maggiorenni denunciati in stato di libertà, e 163 minorenni per ricettazione, possesso di armi e strumenti atti ad offendere e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

L’attività condotta dai poliziotti delle Squadre Mobili, con il supporto di equipaggi del Reparto Prevenzione crimine e di altri uffici della Polizia di Stato, ha portato alla perquisizione di 1182 immobili, di cui 24 strutture di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, nonché 117 sale giochi e 543 esercizi commerciali e diversi luoghi di aggregazione. Nel corso delle perquisizioni rinvenuti e sequestrati anche numerosi oggetti provento di furto, tra cui collane d’oro, cellulari e contanti. Oltre alle denunce e agli arresti, elevate anche 506 sanzioni amministrative di diversa natura, in particolare per uso di sostanze stupefacenti e somministrazione di bevande alcoliche a minori.