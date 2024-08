Maxi incidente sull’A23 tra Gemona e Carnia: almeno 20 feriti e 8 chilometri di coda

video suggerito

Un maxi incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi, sabato 31 agosto, sull'autostrada A23 Udine-Tarvisio, nel tratto compreso tra Gemona e Carnia, all'altezza del comune di Trasaghis, in direzione Austria.

Oggi il flusso in direzione Nord è molto sostenuto per il rientro in patria dei turisti austriaci e tedeschi. Secondo quanto si apprende, nel sinistro sarebbero rimaste ferite 26 persone.

Tre sono state ricoverate in gravi condizioni negli ospedali di Udine e di Tolmezzo, 3 trasportate nei medesimi pronto soccorso ma con ferite meno preoccupanti. Altri 20 automobilisti sono stati medicati sul posto.

I feriti coinvolti nel tamponamento sono stati trasportati negli ospedali di Udine e di Tolmezzo. Stando a un prima ricostruzione, lo scontro ha interessato almeno sette veicoli, ma si attendono ulteriori dettagli. Per molti turisti austriaci e tedeschi dovrà anche essere risolto il problema del rientro perché tutti i mezzi sono inutilizzabili.

La Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria (Sores) del Friuli Venezia Giulia ha inviato sul posto tutti gli equipaggi e i velivoli disponibili. Sul luogo dello scontro tra numerose vetture sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale della direzione 9° tronco di Udine di Autostrade per l'Italia.

Poco dopo le 14 l'incidente è stato risolto, lo ha reso noto Aspi. Anche Autostrade per l'Italia fa sapere che l'incidente è stato concluso. Si segnala tuttavia ancora una coda lunga 8 chilometri.

Per le giornate di oggi e domani, domenica 1 settembre, la Polizia aveva previsto condizioni di traffico intenso da bollino rosso e giallo. Il fine settimana in corso infatti è quello dei rientri dalle vacanze estive dai luoghi di villeggiatura e verso le grandi città.