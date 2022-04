Max e i coniugi Lunazzi, le vittime del drammatico schianto frontale in Friuli Le 3 vittime del drammatico schianto frontale in Friuli, i coniugi Lunazzi che lasciano due figli e Max, il 46enne padre di 2 bimbi.

A cura di Antonio Palma

I coniugi Carlo Lunazzi e Maria Dorigo, due pensionati rispettivamente di 75 e 71 anni, e Massimiliano Anesi, per tutti Max, 46enne operaio che lascia due figli piccoli. Son loro le vittime del terribile incidente stradale avvenuto ieri Friuli lungo la statale 52, al confine tra i comuni di Cavazzo Carnico (Udine) e Tolmezzo, in prossimità ponte che attraversa il fiume Tagliamento. I due coniugi viaggiavano su una fiat 500 L che per cause ancora tutte da accertare si è scontrata frontalmente con una vettura che procedeva nel senso opposto di marcia, una Saab station wagon, al cui volante vi era il 46enne. Un impatto devastante che non ha lasciato scampo a nessuna delle tre persone coinvolte nel terribile incidente stradale.

All’arrivo dei primi soccorsi sul luogo dello schianto, la parte anteriore delle due vetture era ridotta ad un ammasso di lamiere e i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per estrarre le tre vittime per le quali non si è potuto fare altro che accertarne il decesso sul posto. La tragedia ha sconvolto le due comunità di Tolmezzo, dove vive la coppia ed era nato il 46enne, e di Cavazzo Carnico dove risiedeva invece Anesi, nella frazione di Cesclans, dove era tornato dopo la separazione dalla moglie con cui aveva due bambini di 13 e 7 anni.

Tutti ricordano la coppia, lui 74enne ed ex tecnico dell’Enel in pensione e lei casalinga, come affiatata, gentile ed altruista. Lasciano due figli adulti. Max, che aveva compiuto 46 anni lo scorso 25 marzo. Era operaio edile nel contesto del Servizio gestione territorio montano ma tutto lo ricordano come grande appassionato di calcio fin da ragazzo quando aveva militato nelle formazioni giovanili dell'allora Virtus Tolmezzo. Alla base della tragedia probabilmente l’asfalto scivoloso dovuto alla pioggia incessante che stava imperversando in zona ma forse anche la velocità elevata.