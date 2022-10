Matteo, ciclista investito e ucciso: era appena stato a salutare la compagna e il figlio di un anno Il dramma nella notte sulla SP 1 in direzione San Martino al Tagliamento – Casarsa della Delizia. Pare che la vittima fosse alla guida della bicicletta priva di dispositivi di illuminazione e rifrangenti.

A cura di Biagio Chiariello

Era appena stato a salutare la compagna e il loro figlio di solo un anno e mezzo, Matteo Moro, il 26enne di Casarsa della Delizia (Pordenone), investito e ucciso la notte scorsa, mentre stava rincasando, in sella alla propria bicicletta, da San Martino al Tagliamento. Lo hanno scoperto i Carabinieri che si occupano delle indagini per l'omicidio stradale.

Il 26enne stava percorrendo la SP 1 in direzione San Martino al Tagliamento – Casarsa della Delizia. Dai primi accertamenti dei militari dell'Arma, la vittima non indossava alcun indumento catarifrangente, e la bici pare non fosse dotata di luci o di altri dispositivi di segnalazione. Nell'impatto con la Ford Focus, condotta da italiano poco più che ventenne residente in Provincia, il ragazzo ha sfondato il parabrezza dell'auto e ha fatto un volo per una ventina di metri.

Rovinato a terra, Matteo ha riportato ferite gravissime ed infine è deceduto, nonostante la richiesta immediata di soccorso e l'arrivo dell'ambulanza con l'auto medica della centrale Sores. Sul posto anche i vigili del fuoco, oltre che i sanitari del servizio 118 di San Vito al Tagliamento, che per oltre un’ora hanno tentato di rianimare il giovane, senza riuscirvi.

L'autista del veicolo, un 24enne di Spilimbergo, è stato il primo a lanciare l'allarme e ha assistito la vittima fino all'arrivo dei soccorritori. Automaticamente deferito in stato di libertà per “omicidio stradale” (art.589 bis C.P.), ha dato il consenso per sostenere gli esami tossicologici in ospedale, mentre quelli svolti dai militari sul posto con l’etilometro hanno dato esito negativo.