Materie Maturità 2026, perché il sito MIM è in manutenzione e alcuni indirizzi già conoscono le discipline

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Esami di Maturità 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sale la febbre per conoscere le materie della seconda prova scritta della Maturità 2026, in programma dal prossimo 18 giugno: come da tradizione, il MIM dovrebbe comunicarle entro fine gennaio. Da questa mattina la sezione dedicata sul sito ufficiale del Ministero risulta "in manutenzione" segno che l'annuncio potrebbe essere vicino. Non c'è infatti una data stabilita: lo scorso anno le materie sono state comunicate il 29 gennaio, così come anche nel 2024, quindi è possibile che si replichi o addirittura che si anticipi al 29 gennaio. Non resta che aspettare le prossime ore.

Per altro, quest'anno, la curiosità dei maturandi è doppia, perché oltre a conoscere le materie della seconda prova d'indirizzo: il MIM comunicherà infatti – con apposito decreto – anche le quattro discipline oggetto del colloquio orale, che è cambiato dopo la riforma dell'esame di Maturità approvata nei mesi scorsi.

Alcuni studenti, però, già conoscono le materie della seconda prova. Non perché siano circolate indiscrezioni, ma perché è già automaticamente decisa. È il caso, ad esempio, del Liceo Artistico, dove è già stabilita la prova per ciascun indirizzo. Così, ad esempio, gli studenti di arti figurative dovranno svolgere la prova su "Discipline plastiche e scultoree", quelli di architettura e ambiente su "Discipline progettuali architettura e ambiente" e quelli di scenografia su "Discipline progettuali scenografiche". Ancora, al liceo delle Scienze Umane la materia della seconda priva sarà "Antropologia, Pedagogia e Sociologia). Anche per alcuni istituti tecnici il decreto tanto atteso non cambierà la sostanza, dal momento che la materia della seconda prova è già definita dalla struttura del percorso, come nel caso di "Economia aziendale" per l'indirizzo di Amministrazione, finanza e marketing.

Tra i fortunati che conoscono già le materie della seconda prova della Maturità 2026 ci sono gli studenti dei licei della Repubblica di San Marino. Nel dettaglio, per il Liceo Classico la seconda prova sarà di latino. Al Liceo Linguistico, invece, la prova riguarderà due lingue a scelta del candidato tra Inglese, Francese, Tedesco e Spagnolo. Per gli studenti del Liceo Scientifico le materie individuate sono matematica e fisica, mentre al Liceo Economico-Aziendale la seconda prova scritta sarà di economia aziendale.