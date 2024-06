Massacra di botte il marito in casa: gli rompe i denti e continua a picchiarlo davanti agli agenti

video suggerito

Un uomo di 40 anni col volto devastato e coperto di sangue, che non riusciva ad allontanare la moglie, ancora intenta a picchiarlo. È la scena che si sono ritrovati davanti i poliziotti di Bolzano intervenuti nel quartiere di Oltrisarco dopo la segnalazione di una furiosa lite in famiglia in un appartamento.

Intervenuti immediatamente, gli agenti sin dall’ingresso dello stabile non hanno potuto fare a meno di udire le urla strazianti provenienti dalla casa. Dopo aver provato a farsi aprire con insistenza, la porta di ingresso si è spalancata: davanti l'uscio c'era un uomo con il volto insanguinato, sul corpo graffi ed ematomi; in particolare, l'arcata dentale era priva di alcuni denti. Alle proprie spalle c'era la moglie che lo stava ancora malmenando.

I poliziotti con grande difficoltà hanno liberato l'uomo dalla stretta al collo della consorte.

L'uomo, un artigiano coetaneo della moglie – è stato portato al Pronto soccorso e quindi ricoverato all'Ospedale San Maurizio con una prognosi di 30 giorni per le numerose contusioni al volto ed in altre parti del corpo, nonché per la rottura di più denti. La donna è stata arrestata per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni volontarie gravi. Nei suoi confronti è stata emessa la misura di prevenzione personale dell’ammonimento.

Peraltro non sarebbe la prima volta che le forze di polizia interveniva nell'appartamento della coppia per riportare la calma tra i due coniugi, ma mai, nelle occasioni precedenti, era stata riscontrata una violenza simile, come emerso dall’esame delle informazioni contenute nella Banca Dati del Ministero dell’Interno.