Massacra di botte il figlio di 5 anni rompendogli braccia e gambe: papà di Ragusa condannato a 4 anni

Il bimbo era stato portato al pronto soccorso con fratture al radio e all’ulna del braccio sinistro, all’ulna del braccio destro e a tibia e perone della gamba sinistra, oltre a diverse tumefazioni sul volto.
A cura di Davide Falcioni
Un uomo di Scicli di 39 anni è stato condannato a 4 anni di carcere per lesioni gravi e aggravate al figlio di appena cinque anni. La condanna è stata inflitta dal Gip del Tribunale di Ragusa. Stando a quanto emerso nel corso delle indagini il 4 febbraio di un anno fa il bambino arrivò al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore-Baglieri di Modica con un preoccupante quadro clinico: fratture al radio e all’ulna del braccio sinistro, all’ulna del braccio destro e a tibia e perone della gamba sinistra, oltre a diverse tumefazioni sul volto.

A dare l'allarme al 118, spiegando inizialmente che il piccolo era caduto dal letto, fu la madre. La tipologia delle lesioni riportate però non convinse il personale sanitario, che allertò immediatamente le forze dell’ordine. Le indagini dei carabinieri portarono, dopo un paio di settimane, all’arresto del padre.

Durante l’interrogatorio di garanzia, il 39enne confessò di aver causato le lesioni, fornendo tuttavia una ricostruzione diversa dei fatti: secondo il suo racconto, il bambino era caduto qualche giorno prima scivolando dopo aver fatto il bagno, battendo il volto a terra, mentre le fratture a braccia e gambe sarebbero state provocate dal suo tentativo di "contenerne l’agitazione", stringendolo con forza da seduto e bloccandogli arti superiori e inferiori.

Una versione ben poco credibile, smentita poi da ulteriori accertamenti. Al termine del procedimento, il giudice ha ritenuto il padre colpevole del reato di lesioni gravi, accogliendo quasi integralmente la richiesta dell’accusa, che aveva chiesto quattro anni e sei mesi di carcere.

