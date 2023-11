Marito e moglie trovati morti in casa, deceduti da giorni: a scoprire i corpi una nipote I cadaveri di una coppia di coniugi sono stati rivenuti oggi in un appartamento in viale Europa, a Favara. Le vittime sono Paolo Lombardo e Maria Fiorilli, entrambi di 76 anni.

A cura di Susanna Picone

Immagine di repertorio

Tragico ritrovamento nella serata di oggi a Favara, nell'Agrigentino. I cadaveri di due anziani coniugi sono stati trovati all'interno della loro abitazione di viale Europa. Si tratta di Maria Fiorilli e Paolo Lombardo, entrambi 76enni.

A quanto emerso, a trovare i corpi e dare l'allarme è stata una parente, una nipote dei due coniugi, che immediatamente ha chiamato i carabinieri. Secondo le prime ricostruzioni al vaglio degli investigatori, la donna sarebbe stata trovata riversa per terra con una ferita alla testa mentre il marito si trovava sul letto.

La prima ipotesi degli investigatori è che l'uomo potrebbe aver avuto un malore – il corpo secondo quanto trapela non presentava traumi – e la moglie probabilmente ha sbattuto la testa dopo una caduta. Lei infatti avrebbe una vistosa ferita alla testa. Si tratta comunque di ipotesi che dovranno trovare conferme in una prima ispezione cadaverica che sta eseguendo il medico legale. In ogni caso non vi sarebbero al momento elementi per supporre che si sia trattato di una morte violenta.

Il decesso dei due coniugi risalirebbe ad alcuni giorni fa. Maria Fiorilli e Paolo Lombardo vivevano in una palazzina di due piani a Favara: la coppia aveva due figli, ma entrambi lontani dalla Sicilia. Uno dei due vive in Toscana, l'altro in Germania. Non avendo notizie dei genitori da alcuni giorni, avevano allertato un familiare in Sicilia che si è recato a casa della coppia scoprendo l'accaduto.

Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i carabinieri della Tenenza di Favara e i militari del Nucleo Investigativo. Sul luogo è arrivata anche un’ambulanza.