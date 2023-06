Mariangela Formica investita dal padre, all’amico scriveva: “Dormo con la motosega sotto il letto” Investita e uccisa dal padre a Monopoli dopo una lite familiare, Mariangela Formica scriveva all’amico su messenger: “Dormo con la motosega sotto il letto, non mi sento sicura qui”

A cura di Gabriella Mazzeo

Dormiva con la motosega sotto il letto Mariangela Formica, la 54enne travolta e uccisa dal padre Vincenzo(86 anni) che alla guida della sua auto l'ha investita dopo una lite lo scorso 2 giugno a Monopoli, in contrada Tavarello. La donna aveva confidato ad un amico di dormire con l'arma sotto il letto, rivelando di non sentirsi tranquilla a causa della "scarsa sicurezza delle contrade". Il messaggio inviato all'amico ad aprile faceva riferimento anche alla difficile situazione familiare.

"Anche qui – scriveva la donna – la sicurezza è annullata. Io dormo con la motosega sotto il letto, per intenderci. I miei 5 cani fanno il grosso". Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, la 54enne aveva già fatto mettere a verbale nell'agosto del 2014 la difficile situazione familiare, riferendo che suo padre era "sempre stato un uomo violento". Mariangela aveva denunciato ai carabinieri le tensioni in famiglia parlando della madre gravemente malata che la 54enne accudiva quasi quotidianamente. Più volte si era rivolta agli avvocati per cercare una strada per uscire dalla pesante situazione poi sfociata in tragedia.

Vincenzo Formica aveva tre procedimenti per maltrattamenti a suo carico: due nei confronti della moglie e uno nei confronti della figlia, che a ottobre aveva testimoniato contro il genitore del quale descriveva le continue "prevaricazioni e vessazioni".

L'uomo , difeso dall'avvocato Cosimo Castellaneta, è passato dal carcere ai domiciliari. Lo scorso 7 giugno si sono tenuti i funerali della 54enne in contrada Antonelli e per domenica è stata organizzata una fiaccolata in suo ricordo dalle associazioni Quadrosfera e Progetto Donna.