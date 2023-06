Investe la figlia a Monopoli, i testimoni: “Mariangela chiedeva aiuto e il padre l’ha guardata morire” Secondo alcuni vicini di casa, Vincenzo Formica avrebbe investito la figlia Mariangela a Monopoli per poi guardarla morire con indifferenza. “Non ha fatto niente per soccorrerla”

A cura di Gabriella Mazzeo

Mariangela Formica, foto dai social

Ha chiesto aiuto per una decina di volte prima di essere investita dall'auto guidata dal padre 86enne. I vicini di casa non hanno capito subito cosa stesse succedendo, troppo lontani per udire distintamente le urla e intervenire prima che Vincenzo Formica investisse la figlia 54enne davanti alla loro villettadi Monopoli.

"Abbiamo sentito urla femminili, ma non riuscivamo a capire cosa stesse succedendo – ha raccontato una testimone alle forze dell'ordine -. Ci siamo avvicinati al cancello dell'abitazione vicina alla nostra e abbiamo sentito un tonfo molto forte, poi le grida sono cessate. Eravamo comunque troppo distanti".

Secondo quanto racconta Repubblica, la testimone e il fidanzato hanno raggiunto il giardino dei Formica per capire cosa stesse accadendo e hanno trovato Mariangela a terra, ferita in più parti del corpo. "Era molto malridotta, aveva il braccio destro fratturato e il viso tumefatto. Sulla gamba sinistra un'altra tumefazione all'altezza del polpaccio, indossava dei jeans e il pantalone era strappato. Dal lato sinistro della testa usciva sangue".

La testimone ha riferito di aver corso verso il corpo di Mariangela e di aver visto alcuni cani correre nella loro direzione. Secondo la donna, il padre non avrebbe fatto nulla per soccorrere la 54enne a terra. Per gli inquirenti non sarebbe stato un incidente, così come ha invece sostenuto l'anziano durante l'interrogatorio di garanzia.

Il movente nell'ambito familiare

Stando a quanto ricostruito, il movente dell'omicidio sarebbe da ricercare nell'ambito di una situazione familiare complicata. Mariangela, infatti, prestava assistenza alla madre gravemente malata. Una situazione di cui erano a conoscenza amici e parenti e che, il pomeriggio del due giugno, ha dato origine a una lite familiare molto dura.

Secondo i testimoni, sul luogo del delitto Formica si sarebbe mostrato freddo e distaccato, senza neppure provare a soccorrere la figlia agonizzante. I vicini di casa avrebbero inoltre dichiarato che al momento del fatto, l'uomo avrebbe finto di non sapere chi potesse aver investito Mariangela.