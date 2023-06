Investe la figlia dopo una lite a Monopoli, fermato 86enne: “Non è stato un incidente” Secondo le forze dell’ordine di Monopoli, Vincenzo Formica (86 anni) avrebbe investito la figlia Mariangela, di 54 anni, al culmine di una lite familiare. Per chi indaga non si sarebbe trattato di un incidente.

Prima la lite per motivi di natura familiare, poi l'investimento in automobile. Secondo le forze dell'ordine di Monopoli, l'86enne Vincenzo Formica, arrestato nella giornata di ieri, avrebbe investito consapevolmente la figlia di 54 anni il cui cadavere è stato trovato grazie a una segnalazione al 112.

L'uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Bari e nei prossimi giorni sarà eseguita l'autopsia sul corpo della vittima, Mariangela Formica.

Stando a quanto ricostruito finora, l'uomo avrebbe investito la figlia dopo la lite riconducibile a vecchi dissidi di natura familiare. Qualche ora dopo il ritrovamento del corpo della 54enne, le forze dell'ordine hanno dovuto smentire l'ipotesi dell'incidente. Il reato contestato dovrà però essere accertato in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.

La dinamica di quanto accaduto, infatti, non è ancora del tutto chiara: in queste ore le autorità stanno cercando di capire quali fossero le intenzioni di Vincenzo Formica, salito improvvisamente in auto poco dopo la discussione.

Per accertare del tutto la dinamica dei fatti, le forze dell'ordine ascolteranno anche la versione fornita dall'anziano attualmente in carcere. Il tutto si sarebbe verificato in Contrada Tavarello, una delle più piccole di Monopoli. La villa davanti alla quale è avvenuta la tragedia è posta su una salita isolata rispetto al resto delle abitazioni.

Secondo quanto riferito dai residenti agli agenti intervenuti sul posto, i litigi fra padre e figlia erano molto frequenti. L'86enne ha anche un altro figlio e vive con la moglie affetta da gravi problemi di salute. La donna è stata presa in carico dai servizi sociali del Comune di Monopoli solo dopo quanto accaduto ieri, anche se le indagini hanno subito evidenziato una serie di precedenti relativi a liti in famiglia e gravi indizi a carico dell'86enne nell'investimento della figlia.

Dopo il l'arresto dell'uomo, il personale della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Bari ha effettuato sul luogo dell'accaduto tutti i rilievi del caso.