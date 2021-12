Marcello Pantaleo scomparso nel Salento la vigilia di Natale: ha lasciato un “testamento” nel pc In corso le ricerche di Marcello Pantaleo, 39 anni, di Santa Maria al Bagno di Nardò (Lecce), scomparso la mattina del 24 dicembre. La sua auto trovata vicino al mare a Santa Caterina.

A cura di Susanna Picone

Un uomo di 39 anni, Marcello Pantaleo il suo nome, risulta scomparso dalla vigilia di Natale dal Salento. Col trascorrere delle ore si teme sempre più per la sua vita. Marcello Pantaleo, di Santa Maria al Bagno di Nardò, in provincia di Lecce, si è allontanato dalla sua abitazione la mattina del 24 dicembre scorso. L’uomo, ex infermiere attualmente senza lavoro, viveva con i due genitori anziani sordomuti. Sui social e sulla stampa, dopo che il fratello ha dato l’allarme, è stata diffusa una sua foto affinché chiunque abbia notizie possa contattare i numeri di emergenza. La foto è stata condivisa su Facebook domenica anche dal sindaco di Nardò, Pippi Mellone, che ha chiesto a tutti di condividere e avvisare il 115 in caso di notizie.

Quanto scoperto finora purtroppo non fa ben sperare. L'uomo ha lasciato nella sua auto, parcheggiata nei pressi di Torre dell'Alto, vicino al mare a Santa Caterina, delle “disposizioni testamentarie” e l'indicazione di un file sul suo pc: "Cercate lì”. Nel computer sarebbero state trovate 40 pagine di file nominato “la mia storia”: a quanto si apprende, non ci sarebbero indicazioni precise se non tracce evidenti del male di vivere del 39enne, della sua stanchezza e delle sue disposizioni testamentarie. Secondo il fratello che ha dato l'allarme, Marcello non aveva mai dato segnali preoccupanti né manifestato volontà suicide.

Forze dell'ordine e volontari lo stanno cercando da giorni per terra e per mare anche con l'impiego di un elicottero e di motovedette. L’area della ricerca è stata suddivisa in modo tale da facilitare le operazioni che vedono impegnate decine di uomini, compresi unità cinofile per terra e sommozzatori. Ma finora di Marcello Pantaleo nessuna traccia.