Mangiano per 180 euro al ristornate e scappano ma dimenticano cellulare da mille euro sul tavolo

A cura di Antonio Palma

Dopo aver mangiato e bevuto per un totale di 180 euro, con varie scuse e alla spicciolata, si erano dileguati dal ristorante senza pagare il conto ma la fuga è riuscita davvero male a un gruppo di quattro giovani fiorentini in trasferta a Livorno. Nel tentativo di non dare nell'occhio, infatti, uno di loro ha dimenticato sul tavolo il suo telefono personale, uno smartphone dal valore ben superiore al pranzo e pari a circa mille euro.

Così il gruppo non solo è dovuto tornare indietro e pagare il pranzo ma i giovani hanno dovuto anche scusarsi per non essere stati denunciati e ringraziare per aver ricevuto indietro il costoso telefono. Il fatto, avvenuto nel primo pomeriggio di mercoledì scorso in un piccolo locale del lungomare di Livorno, vede come protagonisti quattro giovani fra i 23 e i 24 anni. "Sicuramente avevano già studiato tutto a tavolino. Avevano parcheggiato la macchina nelle vicinanze e quando mi sono accorto che non c’erano più erano già lontani" ha raccontato il gestore del locale al quotidiano Il Tirreno

Quando si è accorto della fuga, il ristoratore ha chiamato subito la polizia ma poco dopo la scoperta inattesa. Sul tavolo c'era il telefono di uno degli avventori scappati che non si era nemmeno reso conto di averlo lasciato sul posto. Poco dopo infatti dallo stesso telefono è arrivata una chiamata a cui il ristoratore ha risposto. A chiamare era uno degli altri amici del proprietario dello smartphone che chiedeva all’interlocutore dove fosse stato dimenticato il telefono. "Al ristorante dove avete pranzato a sbafo" è stata la risposta.

Ai quattro la polizia quindi ha intimato di tornare indietro. A questo punto ai ragazzi è toccato fare ammenda e pagare il conto per evitare una denuncia penale. Una denuncia, che secondo i titolari del locale, sarebbe scattata comunque anche senza il caso del telefono dimenticato visto che avevano prenotato il tavolo usando un numero da cui sarebbe stato possibile rintracciarli ugualmente.