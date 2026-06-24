Scuola, arretrati docenti e personale ATA in arrivo: attesi a luglio aumenti fino a mille euro

Potrebbero arrivare già a luglio, gli arretrati per docenti e personale ATA. Nell’ultimo contratto 2025-2027 previsti aumenti di 143 euro per i docenti e di 107 per gli ATA. Gli arretrati ammontano a 855 euro per i docenti e 633 euro per gli Ata. In alcuni casi gli incrementi potrebbero superare i 1000 mille euro. Ecco cosa sappiamo.

Potrebbero arrivare presto, forse già a luglio, gli arretrati per docenti e personale ATA previsti all'interno dell'ultimo contratto siglato ad aprile. Lo scorso 16 giugno il Consiglio dei ministri ha dato il via libera definitivo alla parte economica del Ccnl 2025-2027 relativo al comparto Istruzione e Ricerca. Entro la fine del mese l'intesa dovrebbe essere registrata presso la Corte dei Conti. Già nel cedolino NoiPa di luglio dunque, potrebbero arrivare gli aumenti di stipendio previsti dal nuovo contratto ch,e assieme agli arretrati delle mensilità precedenti, in alcuni casi porteranno gli l'importo degli incrementi fino a 1000 mille euro. Vediamo più nel dettaglio le novità.

Tutti gli aumenti e gli arretrati previsti dal nuovo contratto Scuola: quanto valgono

Il nuovo contratto scuola riguarda più di un milione e duecentomila dipendenti, tra docenti, personale ATA e dipendenti pubblici che lavorano negli istituti scolastici, nelle università, negli enti pubblici di ricerca e nelle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam). L'intesa consentirà alle lavoratrici e ai lavoratori della scuola di poter fruire di alcuni incrementi retributivi. Nello specifico parliamo di 143 euro lordi mensili per i docenti e di 107 euro lordi mensili per gli Ata.

A queste cifre si aggiungono gli arretrati, ovvero le differenze di stipendio che lo Stato deve riconoscere a docenti e personale scolastico per tutto il periodo compreso tra la scadenza del contratto (1° gennaio 2025) e la data del rinnovo. In altre parole, si tratta degli aumenti previsti dal nuovo ccln che però non sono stati erogati nelle mensilità in cui il vecchio contratto risultava già scaduto. Secondo i calcoli fatti, gli arretrati ammontano a 855 euro per i docenti e 633 euro per gli Ata. L'insieme delle due voci potrebbe far arrivare gli incrementi in busta paga più di mille euro.

Quando arrivano gli arretrati di docenti e personale ATA in busta paga

Stando a quanto riferisce il ministero guidato da Giuseppe Valditara, è in dirittura d'arrivo il procedimento di adozione della parte economica del nuovo contratto. Per i prossimi gironi è attesa la registrazione dell'accordo presso la Corte dei conti, che ne verificherà la correttezza. Una volta completata questa procedura, non dovrebbero esserci ulteriori passaggi. Salvo eventuali ritardi quindi, gli aumenti potrebbero arrivare già a luglio sul cedolino NoiPA, la piattaforma digitale del ministero dell'Economia e delle finanze per la gestione del personale della pubblica amministrazione. Le somme definitive saranno calcolate esclusivamente dai conteggi di NoiPA, che consentirà al singolo dipendente di conoscere l'importo effettivo.

"Proseguiamo nel fondamentale impegno di valorizzare il personale della Scuola. La nostra priorità resta quella di migliorare sempre più le sue condizioni retributive e di welfare". ha commentato in una nota Valditara. "Dall'insediamento del Governo a oggi, abbiamo realizzato un risultato straordinario, sottoscrivendo tre contratti del comparto scuola, che portano a incrementi retributivi mensili complessivi di 412 euro per idocenti e 304 euro per gli Ata. Questo è stato possibile grazie ai finanziamenti assicurati dalle leggi di bilancio di questo Governo a cui abbiamo aggiunto come Ministero dell'Istruzione e del Merito risorse ulteriori per il personale scolastico, in particolare 300 milioni per il contratto 2019/2021 e 240 milioni per il 2022/2024" .