Mangiano funghi velenosi: sei intossicati in Sardegna, anche una bambina di 10 anni Sei persone, tra le quali anche una bambina di dieci anni, sono rimaste intossicate in Sardegna negli ultimi giorni dopo aver ingerito funghi velenosi. A renderlo noto la Asl di Cagliari.

Sei persone, tra le quali anche una bambina di dieci anni, sono rimaste intossicate in Sardegna negli ultimi giorni dopo aver ingerito funghi velenosi. A renderlo noto la Asl di Cagliari, secondo cui il primo caso ha coinvolto una famiglia di tre persone: avevano ingerito dei funghi raccolti ad Arbus e poi si sono sentiti male. Giunti al Pronto soccorso del Brotzu sono stati ricoverati ed è stato richiesto l'intervento dei micologi. Analizzando i resti dei funghi, gli esperti del Sian hanno appurato che i tre avevano mangiato l'Entoloma sinuatum, un fungo biancastro, carnoso e dall’aspetto molto invitante anche per il caratteristico e piacevole odore di farina fresca che emana. Fungo che purtroppo è causa di una sindrome gastrointestinale severa che spesso, come in questo caso, richiede il ricovero, ma che, una volta smaltite le sostanze tossiche, non lascia danni permanenti agli organi vitali come fegato o reni.

Il secondo caso ha visto il coinvolgimento di altre tre persone tra cui la bambina di dieci anni: tutti avevano consumato a pranzo un piatto di pasta condita con funghi trifolati, anche questi raccolti senza essere stati controllati dagli esperti. I sintomi si sono verificati circa mezz'ora dopo il pasto. Gli intossicati sono stati ricoverati al Pronto soccorso del Brotzu che ha allertato l'Ispettorato micologico della Asl per le analisi. Dagli accertamenti è emerso che i tre avevano ingerito, insieme a funghi commestibili, anche due tossici. Da qui l'appello dell'azienda sanitaria cagliaritana ai cittadini: "Il controllo dei funghi è fondamentale nella prevenzione delle intossicazioni".