video suggerito

Mamma ritrova le ceneri del figlio rubate durante un furto in casa: lieto fine a Pesaro L’urna funeraria rubata giorni fa in un’abitazione di Pesaro è stata trovata da alcuni passanti a poca distanza dall’abitazione. La donna aveva fatto una supplica disperata ai ladri dopo il furto subito: “Riportatemela, cosa ve ne fate?” Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'urna con le ceneri del figlio di Ave Cardinali sono tornate a casa a Pesaro. Non è chiaro se l'appello disperato della donna ai ladri che aveva fatto razzia nella sua abitazione abbia colto nel segno. Ciò che più importante è che la signora sia riuscita a recuperare ciò che le era stato portato via e che le stava più a cuore. "Ridatemele, cosa ve ne fate?", era stata la supplica di Ave.

Ed ora l‘urna funeraria dell'uomo, morto a ottobre, a 52 anni, a seguito di una grave malattia degenerativa, che lo ha costretto a una vita in sedia a rotelle, è stata ritrovata. A rinvenire le ceneri – a neanche chilometro in linea d'aria dall'abitazione della Cardinali, a terra e con uno spigolo rotto – sono stati due coniugi, i quali hanno si sono subito messi in contatto coi carabinieri e la redazione pesarese del Resto del Carlino. "Sarà felice di saperlo la mamma di Patrizio", ha commentato la donna che insieme al marito ha ritrovato l'urna, per fortuna quasi completamente integra.

"Se i ladri cercavano cose di valore, non le hanno trovate, perché non le ho in casa, ma certamente hanno sbagliato nel prendere l'urna con le ceneri di mio figlio Patrizio. Essendo un bell'oggetto, forse hanno pensato che potesse essere di valore. Non capisco. Comunque mi appello al loro buon cuore: me le ridiano. Ho vissuto per mio figlio: sono ciò che di lui mi resta", aveva detto Cardinali nel lanciare l'appello ai ladri.

Quando si è sparsa la notizia del furto, Ave è stata travolta da un’ondata di amore da parte di tutta Pesaro. E alla fine l’urna con le ceneri del suo caro Patrizio è stata ritrovata.