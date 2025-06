video suggerito

Mamma rapisce dall’ospedale la figlia neonata destinata all’adozione: ricerche in corso da giorni Da quattro giorni non si hanno notizie di una giovane mamma e della neonata che ha partorito lo scorso mese, sparite dal reparto di Neonatologia dell’ospedale di Genova-Sampierdarena. Mercoledì 4 giugno la ragazza, 27 anni, sarebbe scappata con la figlia destinata all’adozione. Ricerche in corso. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio.

Da quattro giorni non si hanno notizie di una giovane mamma e della neonata che ha partorito lo scorso mese, sparite dal reparto di Neonatologia dell’ospedale di Genova-Sampierdarena. Mercoledì 4 giugno la ragazza, 27 anni, sarebbe scappata con la figlia destinata all'adozione.

La notizia, riporta Repubblica, è stata confermata sia dall'ospedale che dai Carabinieri che indagano sull'accaduto. I militari stanno cercando le due negli ambienti frequentati dalla giovane, di origini tunisine, che da qualche anno viveva in Italia ma risultava senza fissa dimora e disoccupata.

A quanto si apprende, sarebbero già stati sequestrati i video delle telecamere di sorveglianza dell'ospedale. La mamma, già durante i mesi della gravidanza, si sarebbe opposta ai Servizi Sociali, che le avevano parlato della possibilità di far adottare la bimba, spiegando di volerla tenere.

"La giovane era stata ricoverata il 24 aprile scorso e già dai primi giorni aveva evidenziato disagio sociale, l’assenza di un compagno e l’indigenza – ha spiegato al quotidiano Rodolfo Sirito, primario di Ginecologia ed Ostetricia al “Villa Scassi” – così abbiamo chiesto una valutazione agli assistenti sociali della Asl Tre che hanno avvisato i Servizi Sociali del Comune di Genova".

"In un secondo tempo il Tribunale dei Minori ha disposto il divieto di dimissioni ospedaliere ed aperto la procedura di adottabilità. Nel frattempo la madre e la bimba sarebbero state ospitate da una struttura protetta". Il 6 giugno si sarebbe dovuta tenere l’udienza per decidere come intervenire.

Mercoledì però la donna, approfittando di un momento di distrazione da parte del personale, si è vestita, ha preso con sé la bimba ed è fuggita. Si teme per la salute della piccola, le sue condizioni sarebbero precarie. Ma le ricerche di Carabinieri e Polizia al momento sono ancora senza esito.