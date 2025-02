“Mamma, ho fatto un incidente”: 84enne truffata per 30mila euro con l’intelligenza artificiale

video suggerito

A cura di Gabriella Mazzeo

Ha consegnato 30mila euro credendo di aiutare la figlia che al telefono le aveva raccontato che il marito aveva fatto un incidente in auto. Luciana Gaiotto, 84 anni, era invece stata truffata con una telefonata fatta con l'ausilio dell'intelligenza artificiale: i ladri, infatti, sono riusciti a replicare la voce della figlia dell'84enne alla quale hanno fatto raccontare (in lacrime) il finto incidente del marito.

L'84enne ha subito creduto a quella telefonata, sicura che dall'altra parte della cornetta vi fosse proprio la figlia. Per questo motivo non ci ha pensato due volte quando le è stato chiesto di consegnare 30mila euro tra oro e denaro.

Le forze dell'ordine sono fortunatamente riuscite a risalire a un 55enne campano, già autore di raggiri simili. L'ultima vittima dell'uomo sarebbe stata una 93enne di Zero Branco, truffata con le stesse modalità.

I militari sono risaliti attraverso le telecamere di videosorveglianza della zona prima a un'automobile presa a noleggio dall'uomo e poi all'alloggio di Mira, nel Veneziano, usato come base per i colpi. In casa sono stati trovati gioielli e circa 40mila euro in contante.

La somma aveva rallentato il ritorno del 55enne nella regione d'origine: sarebbe stato infatti impossibile salire a bordo di un aereo con tanto denaro. L'84enne ha fortunatamente scoperto la truffa abbastanza in fretta e ha così contattato l'altra figlia che, sempre secondo l'audio riprodotto dal truffatore, era in ospedale in seguito all'incidente. "Mi sono sentita tradita e umiliata – ha raccontato l'84enne -. Volevo sprofondare per la vergogna di aver subito questo affronto in casa mia".

La clonazione vocale è un'operazione che si può fare con semplici applicazioni già in commercio, basandosi sull'intelligenza artificiale che riproduce fedelmente il tono della voce di una persona. Da tempo negli Usa e nel Nord Europa i truffatori usano registrazioni audio o video pubblicati sui social come "traccia" per i loro raggiri.

I malviventi si avvalgono spesso anche del telemarketing per campionare la voce dei familiari delle vittime. Le applicazioni attualmente sul mercato, infatti, sono in grado di restituire filtri credibili anche sulla base di pochi secondi di dialogo.

Dietro queste truffe vi sarebbe una vera e propria struttura criminale: si parte con qualcuno incaricato di fare le telefonate e selezionare le vittime e poi ci sono coloro che si occupano della raccolta della cauzione andando in casa degli anziani per portare via il denaro.