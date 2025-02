video suggerito

Mamma e figlia disabili intrappolate in casa per un incendio ad Avetrana, un carabiniere entra e le salva Una donna e la sua anziana madre sono rimaste intrappolate nel loro appartamento ad Avetrana dopo lo scoppio di un incendio. Un carabiniere è riuscito a trarle in salvo: tutti e tre sono stati condotti in ospedale, ma non sarebbero in pericolo di vita. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Gabriella Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio.

Due donne disabili sono state salvate da un incendio dalle forze dell'ordine da un carabiniere della compagnia di Manduria. La mamma anziana e la figlia non vedente, entrambe residenti in un appartamento di Avetrana (Taranto), erano rimaste intrappolate nella loro abitazione dove, nella tarda serata di ieri, si era sviluppato un incendio. Le due sono state soccorse dai vigili del fuoco e dai carabinieri della compagnia di Manduria.

Un militare è rimasto intossicato dopo essere entrato per primo dell'appartamento per trarre in salvo le due vittime disabili. L'uomo è stato condotto in ospedale insieme alle donne che vivevano nell'appartamento andato a fuoco. Nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita.

Secondo le prime ricostruzioni, l'incendio sarebbe partito dal caminetto acceso. La cucina dell'abitazione sarebbe stata distrutta completamente dalle fiamme, mentre le altre stanze sono rimaste annerite dal fumo.

L'anziana vittima si trovava a letto allo scoppio dell'incendio ed è stata fatta uscire da una finestra perché la casa era completamente invasa dal fumo. Al momento dell'intervento delle autorità, le fiamme stavano per raggiungere la camera. Mamma e figlia, insieme al carabiniere che le ha salvate, si trovano sotto osservazione all'ospedale Giannuzzi di Manduria.

Le cause che hanno portato all'incendio sono ancora in via di definizione, anche se sembra che si sia trattato di un rogo partito da un caminetto acceso. Le due donne ricoverate in ospedale non sono fortunatamente in pericolo di vita, così come il carabiniere che per primo è entrato nell'abitazione delle due per portarle in salvo.

Entrambe, stando a quanto finora reso noto, dovrebbero cavarsela con poco: tanta paura per mamma e figlia e un'intossicazione per il militare che in tempi ancora più rapidi potrà tornare dalla sua famiglia.