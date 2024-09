video suggerito

Mamma e figlia di 3 anni scomparse a Treviso, trovata l’auto di Susanna Recchia e una lettera d’addio È stata trovata in un parcheggio a Covolo di Pederobba, vicino al ponte di Vidor, la macchina di Susanna Recchia, la 45 anni di Miane, scomparsa da ieri insieme alla figlia di 3 anni. Sarebbe stata rinvenuta anche una lettera d’addio di 5 pagine. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ida Artiaco

27 CONDIVISIONI condividi chiudi

Susanna Recchia

Attimi di apprensione a Treviso, dove continuano le ricerche di Susanna Recchia, 45 anni di Miane, e di sua figlia di tre anni, di cui è stata denunciata la scomparsa nelle scorse ore. Stando a quanto confermato dall'assessore regionale veneto Gianpaolo Bottacin su Facebook, l'auto della donna è stata ritrovata a Covolo di Pederobba, vicino al ponte di Vidor, dove si trova l'abbazia in cui è stato trovato morto Alex Marangon.

La Volkswagen Tiguan di colore bianco, con la quale la donna si è allontanata ieri da casa con la figlia, era vuota e non sono state trovate tracce significative. Era in un parcheggio al confine dell'abitato a pochi decine di metri dall'imbocco del ponte. Nella zona del ritrovamento della vettura si stanno vagliando anche i filmati delle videocamere per individuare i possibili spostamenti della madre con la figlia.

Sono in corso ricerche in tutta la provincia e nei territori limitrofi con verifiche attraverso i sistemi di videosorveglianza pubblici e privati. Dopo il ritrovamento della vettura, sottolinea Bottacin, "le ricerche di madre e figlia si concentreranno nella zona".

Non solo. La donna avrebbe lasciato sul tavolo di casa una lettera di cinque pagine, nella quale annuncia l'intenzione di volersi uccidere. Dopo aver trovato i fogli, il compagno della donna ha allertato la polizia che ha subito avviato le ricerche. Da tempo la 45enne viveva una situazione di disagio psicologico, accentuata dalla circostanza che era in corso la separazione dall'uomo che ieri ha lanciato l'allarme.

Si ricordi che la donna è alta circa 1 metro e 65 centimetri, di corporatura normale, ha capelli ricci castani, occhi castani e due tatuaggi sulla spalla destra. Ha lasciato a casa il telefono cellulare ed il portafoglio con i documenti.

La prefettura di Treviso si è affrettata a diramare un avviso a chiunque le vedesse e ad attivare il protocollo per la ricerca delle persone scomparse. Per tutta la giornata hanno scandagliato l'area da cui si sarebbe allontanata Susanna gli uomini della Protezione civile, dei vigili del fuoco, dei volontari e della polizia.