Mamma 31enne esce dal lavoro e svanisce nel nulla: il suo corpo senza vita trovato nel Piave Anica Panfile aveva 31 anni ed era di origini romene: è stata trovata morta stamane alle 11. Era scomparsa venerdì scorso dopo essere uscita dal lavoro. Ma le cause della morte della ragazza sono ancora avvolte nel mistero.

A cura di Biagio Chiariello

È di Anica Panfile il corpo trovato senza vita presso un ansa del fiume Piave, in località Spresiano, in provincia di Treviso. La donna di origini romene era sparita dal pomeriggio del 19 maggio scorso, quando non era rientrata a casa dopo il lavoro. A denunciare la sua scomparsa era stato il compagno. Del decesso al momento non si conosce né quando sia avvenuto né le possibili cause della morte.

La conferma è arrivati dagli inquirenti, sopraggiunti sul posto insieme ai vigili del fuoco. Il cadavere di Anica, su cui nel corso del pomeriggio verrà effettuato l'esame esterno cadaverico, è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Nelle prossime ore il sostituto procuratore Valeria Peruzzo potrebbe decidere di disporre l'autopsia. Secondo alcune indiscrezioni, ancora da verificare, il cadavere presenta ferite.

Il cadavere della 31enne è stato ritrovato non distante dal viadotto autostradale: è stato un pescatore a Spresiano, in via Barcador, a segnalare il corpo semisommerso in corrispondenza dell'ansa del fiume Piave. Sul posto anche i soccorsi del 118, mentre sono in corso le indagini da parte dei militari dell’Arma.

Al momento nessuna ipotesi è esclusa, anche quella del sucidio.

