Maltrattamenti sui bimbi dell'asilo: dopo 12 anni due maestre condannate a un anno e quattro mesi Dopo 12 anni è arrivata la sentenza di condanna per le due insegnanti della scuola dell'infanzia di San Costantino Calabro accusate di maltrattamenti nei confronti dei piccoli alunni: dovranno scontare una pena di un anno e quattro mesi.

A cura di Giorgia Venturini

É arrivata la condanna a un anno e quattro mesi di carcere per le due insegnanti della scuola dell'infanzia di San Costantino Calabro, Ines Romano e Angela Francesca Battaglia. Sono state ritenute colpevoli di maltrattamenti nei confronti dei loro piccoli alunni, di età tra i 5 e i 6 anni. La sentenza é stata emessa dal Tribunale di Vibo Valentia in composizione monocratica con il giudice Laerte Conti: sono state escluse le aggravanti e concesse le attenuanti generiche.

I maltrattamenti risalgono al 2013 quando erano partite le indagini dei carabinieri per maltrattamenti mentre le due insegnanti erano al lavoro. I genitori dei piccoli maltrattati – in tutto 13 – si sono costituiti parte civile nel processo e sono stati rappresentati dai legali Giuseppe Grande, Alfredo Mercadante e Giuseppe Santamaria. Durante il processo l'accusa, rappresentata dal sostituto procuratore della Repubblica di Vibo Valentia Antonella Nusdeo, aveva chiesto una condanna per Ines Romano di quattro anni e sei mesi di reclusione e per Angela Francesca Battaglia di tre anni. Le due docenti sono state difese dagli avvocati Michele Ranieli e Giovanni Marafioti che hanno cercato di provare la loro innocenza. Ora per le due imputate è arrivata la sentenza di un anno e quattro mesi a testa con sospensione della pena e pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti civili. Dovranno risarcire ogni singola famiglia di 500 euro.

Durante le indagini i carabinieri di Vibo Valentia avevano riscontrato comportamenti preoccupanti da parte delle maestre. Per fortunata a seguito degli accertamenti del caso era stato ristabilito un ambiente sano nella scuola.