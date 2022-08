Maltempo, temporali e grandinate in arrivo: ecco dove si rischia Nel pomeriggio di oggi domenica 28 agosto è atteso un generale peggioramento del tempo su gran parte della Penisola con temporali e grandinate su molte zone dell’Italia.

A cura di Antonio Palma

Sarà una pomeriggio all'insegna del maltempo quello di oggi, domenica 28 agosto, per gli Italiani. A seguito dell'irruzione di correnti più fresche dal nord, infatti, oggi è atteso un generale peggioramento del tempo su gran parte della Penisola, soprattutto nel corso del pomeriggio, quando la nuvolosità intensa darà vita a fenomeni meteorologici anche molto intensi, con temporali e grandinate su mezza Italia.

In generale avremo di fronte un'atmosfera molto turbolenta con elevato rischio di temporali e grandine nella seconda parte del giorno. Dopo aver imperversato sul nord ovest tra la notte e il mattino di oggi, nelle prossime ore avremo nuovi temporali diffusi sulle zone interne peninsulari e sui rilievi alpini ma anche lungo la costa tirrenica, con cambi repentini di fronte che daranno vita a improvvisi rovesci.

L'arco alpino, prealpino e la dorsale appenninica saranno interessati da temporali sparsi che, pur avendo breve durata, hanno alta probabilità di essere caratterizzati da forte intensità e accompagnati da ondate di vento e grandinate.

Nel dettaglio, mentre il tempo migliorerà a nord ovest, dal pomeriggio avremo molti temporali sull'Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Trentino e Friuli con locali grandinate. Temporali diffusi anche tra Appennino centro meridionale, Adriatico e fascia tirrenica, in particolare tra Campania, Basilicata e Puglia. Solo col passare delle ore la situazione andrà migliorando con l'attenuazione dei fenomeni in serata.

Per la giornata di oggi domenica 28 agosto, il dipartimento di Protezione civile ha diramato una allerta meteo gialla in undici regioni. Prevista allerta meteo per rischio temporali e rischio idrogeologico in settori delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Toscana, Umbria e Veneto.