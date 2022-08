Allerta meteo per maltempo e temporali domenica 28 agosto: tutte le regioni a rischio Allerta meteo gialla in undici regioni per domani, domenica 28 settembre. Lo comunica la Protezione Civile nel suo bollettino: maltempo in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Toscana, Umbria e Veneto.

Ancora maltempo su molte regioni dell'Italia dove per la giornata di domani, domenica 28 settembre, è previsto l'arrivo di nuove perturbazioni: a causa di pioggia e temporali infatti il dipartimento di Protezione civile ha diramato una allerta meteo gialla in undici regioni. Prevista allerta meteo per rischio temporali e rischio idrogeologico in settori delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Toscana, Umbria e Veneto.

Allerta meteo gialla domani in 11 regioni

Nello specifico, come si legge sul sito della Protezione Civile, il bollettino di criticità per domani, domenica 28 settembre, riguarda sia il rischio temporali che rischio idrogeologico. In entrambi i casi il livello è quello giallo, quindi ordinario.

Ordinaria criticità per rischio temporali in:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-B, Basi-A1

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Montagna emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Alta collina piacentino-parmense, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Montagna bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Pianura reggiana di Po, Montagna romagnola

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Lombardia: Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale, Appennino pavese, Laghi e Prealpi orientali, Alta pianura orientale, Orobie bergamasche, Valcamonica

Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-6, Marc-5, Marc-4, Marc-3

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Isole

Umbria: Nera – Corno, Chiascio – Topino, Alto Tevere

Veneto: Alto Piave

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico in:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Isole

Previsioni meteo domani

Secondo le previsioni degli esperti meteo per domani è previsto cielo nuvoloso un po' ovunque, in particolare sulle regioni di Nordest e lungo il versante adriatico fino alla Puglia. In queste zone ci saranno piogge con temporali, accompagnati da raffiche di vento e intensi rovesci. Anche le temperature subiranno un brusco calo e faranno registrare fino a dieci gradi in meno rispetto a quelle attuali.