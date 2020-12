Da ore una ondata di maltempo sta interessando gran parte della penisola, tra piogge consistente e tanta neve al Nord. Registrata ieri una situazione critica sull'autostrada A7 Genova – Milano, rimasta chiusa a causa della neve, con camionisti e automobilisti bloccati dal pomeriggio. Oggi il tratto autostradale è stato riaperto. Problemi alla viabilità anche in Trentino Alto Adige, dove la pioggia e le forti nevicate hanno a tratti bloccato le strade. Oggi la situazione appare particolarmente difficile in Toscana, e in particolare a Livorno.

Maltempo, allagamenti e disagi a Livorno

Si registrano allagamenti e torrenti ingrossati in varie parti del Comune di Livorno, dove sono caduti 74 mm di pioggia in 24 ore, di cui 44 mm solo nelle ultime tre ore. Il sindaco Luca Salvetti è con le squadre di Protezione civile per monitorare le zone più critiche. La Protezione civile comunale ha avvisato telefonicamente la cittadinanza invitando a evitare gli spostamenti e a chi vive in prossimità di fiumi è richiesto di salire a piani alti. È stato attivato anche il consorzio di bonifica. Il guado della puzzolente, alle spalle della città, è stato chiuso al passaggio. A causa delle abbondanti piogge si stanno verificando allagamenti lungo la Sp 555 via delle Colline e la Sp 4 via delle Sorgenti, nei pressi di Nugola. Le strade potrebbero essere chiuse qualora la situazione peggiorasse. Sul posto sono in azione le squadre di operai provinciali e la polizia provinciale sta monitorando il traffico. La Sp 9 via del Castellaccio rimarrà chiusa per tutta la durata dell'allerta arancione. Lungo la statale Aurelia, nel tratto in prossimità di Castel Sonnino, la pioggia sta dilavando fango da un cantiere sulla carreggiata, rendendo l'asfalto scivoloso. Le previsioni meteo annunciano il rischio di ulteriori forti precipitazioni ed è quindi massima l'allerta per i corsi d’acqua.

Preoccupano i fiumi anche in Emilia Romagna

Preoccupa la situazione dei fiumi anche in Emilia Romagna: nel Modenese alcuni ponti sul fiume Secchia sono stati chiusi. Secondo il monitoraggio in tempo reale dell'Arpa Emilia-Romagna, a destare particolare allarme c'è il fiume Secchia. Preoccupa anche l'Enza nel Reggiano. Alto anche il livello del fiume Reno, che attraversa la provincia di Bologna.