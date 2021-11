Maltempo Sicilia, ad Agrigento forti temporali e scuole chiuse. Allerta del Prefetto: “Non uscire” Maltempo con allerta meteo arancione in Sicilia e soprattutto nella provincia di Agrigento oggi. “Lancio un accorato appello a tutti gli agrigentini, tutti in maniera indistinta, residenti in ogni paese: non mettetevi in macchina e non uscite di casa. La condizione è di grande, grandissimo, rischio”, l’allarme del Prefetto.

A cura di Susanna Picone

È massima l’allerta maltempo per oggi in Sicilia e soprattutto nella zona di Agrigento, già pesantemente colpita ieri, tanto che il prefetto ha chiesto a tutti di non uscire di casa. Il vortice Mediterraneo è vicino all’area Nord della città siciliana e si prevedono per oggi forti temporali e raffiche di vento. Per la giornata odierna, giovedì 11 novembre, il Dipartimento di Protezione civile ha valutato allerta meteo arancione su gran parte della Sicilia. Molte scuole rimangono chiuse per maltempo. Il prefetto ha lanciato “un accorato appello” a tutti gli agrigentini, residenti in ogni paese: "Non mettetevi in macchina e non uscite di casa, la condizione è di grande, grandissimo, rischio”. "L'ondata di forte maltempo – così nella serata di ieri il Prefetto – sta interessando la zona Nord della provincia. Ci sono importanti criticità a Sciacca, Menfi, Ribera e nei Comuni più piccoli del circondario. Ci sono situazioni emergenziali e si sta profilando l'evacuazione dei cittadini che hanno avuto dei danni o che sono a rischio. Più torrenti sono straripati e siamo veramente in allerta. Dalle informazioni in mio possesso, con buona probabilità, seppur stiamo parlando di condizioni meteo imprevedibili, questa ondata di maltempo si sta ulteriormente avvicinando all'Agrigentino dove dovrebbe giungere in nottata”.

Scuole chiuse oggi per maltempo

In Sicilia scuole chiuse oggi per maltempo in molti Comuni, non solo dell’Agrigentino. Il sindaco di Canicattì, Vincenzo Corbo, ha disposto la chiusura di tutte le scuole, pubbliche e private, del territorio. Interdette tutte le aree pubbliche a potenziale rischio: ville, giardini pubblici, parchi gioco, impianti sportivi all'aperto e il Cimitero; l'uso di tutti i locali interrati e seminterrati; il transito pedonale e veicolare nei pressi di aree a rischio allagamenti e l'attraversamento dei fiumi e dei valloni; la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche e private, le attività commerciali all'aperto insistenti su aree pubbliche e su strade anche se precedentemente autorizzate. Scuole chiuse oggi anche a Castellammare del Golfo e Salemi, nel Trapanese.

Maltempo in Sicilia: le previsioni meteo di oggi

Maltempo oggi in Sicilia specie sul settore centro-occidentale, dove secondo le previsioni meteo durante la giornata le precipitazioni assumeranno prevalente carattere temporalesco risultando insistenti, di forte intensità e, in alcuni casi, particolarmente abbondanti e accompagnate da grandine. Il maltempo si trasferirà sul versante orientale nel corso della giornata. Intanto sono parecchi i disagi causati, soprattutto agli automobilisti, dai nubifragi delle ultime ore. Si segnalano strade allagate per le piogge. A Lascari sono state evacuate alcune villette che si sono allagate. Da ieri ci sono anche diverse tratte ferroviarie interrotte: la Palermo Agrigento tra il capoluogo siciliano e Cammarata e la Palermo Catania tra il capoluogo siciliano e Roccapalumba e ancora la Palermo Trapani nel tratto tra Castelvetrano e Piraineto.