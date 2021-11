Allerta meteo e scuole chiuse domani 11 novembre per maltempo: l’elenco delle regioni a rischio Allerta meteo arancione domani giovedì 11 novembre sulla Sicilia e allerta meteo gialla su Calabria e Lazio. Il Dipartimento di protezione civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse: per alcune zone ancora criticità per maltempo, rischio temporali, rischio idrogeologico e rischio idraulico. Per questo diversi comuni hanno predisposto per la giornata di domani 11 novembre la chiusura delle scuole.

Ancora una giornata di maltempo sulle regioni del Sud Italia: secondo le previsioni meteo di domani, giovedì 11 novembre, temporali sono in arrivo sul Meridione, per questo la Protezione civile ha deciso di diramare avviso di allerta meteo arancione su parte della Sicilia, dove potrebbero esserci alluvioni a causa della pioggia abbondante, e allerta gialla sulla Calabria. Allerta gialla, ma solo per rischio idrogeologico, anche sul Lazio. Le condizioni meteo avverse hanno spinto anche diversi comuni a predisporre per la giornata di domani 11 novembre la chiusura delle scuole. Ecco, di seguito, l'elenco completo delle zone a rischio regione per regione.

Allerta meteo domani 11 novembre, l'elenco delle regioni a rischio

Sul sito della Protezione civile come ogni giorno viene pubblicato il bollettino di criticità con le allerte meteo. L’elenco dettagliato delle regioni a rischio con allerta meteo gialla e arancione:

Moderata criticità per rischio idraulico (Allerta arancione):

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante ionico;

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante ionico;

Moderata criticità per rischio idrogeoligico (Allerta arancione): :

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante ionico;

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale;

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto;

Ordinaria criticità per rischio temporali (Allerta gialla):

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale;

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto;

Ordinaria criticità per rischio idrogeoligico (Allerta gialla):

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale;

Lazio: Bacini Costieri Sud, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma;

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto.

Scuole chiuse domani per maltempo in 4 Comuni della Sicilia

Ed è a causa dell'ondata di maltempo che sta investendo in queste ore la Sicilia che diverse scuole rimarranno chiuse. Per la giornata di domani, giovedì 11 novembre, è infatti prevista allerta meteo arancione su quasi tutta la regione, con piogge intense e temporali che colpiranno in particolare l'Agrigentino. Per questo in diversi comuni della Sicilia è stata disposta la chiusura: i sindaci dei comuni interessati hanno firmato le ordinanza che decretano la chiusura delle scuola per domani 11 novembre a Menfi, Sciacca, Cammarata e San Giovanni Gemini, tutti comuni in provincia di Agrigento.

Le previsioni meteo di domani

Prosegue la fase di maltempo che sta interessando soprattutto le Isole e gli estremi settori meridionali dell'Italia a causa di un vortice ciclonico che ha già interessato la Sardegna e che ora minaccia Sicilia, dove sono attesi nubifragi soprattutto sul settore occidentale, e Calabria. Nella prima parte del giorno, tuttavia, alcuni fenomeni potranno interessare anche l'estremo Nordovest e, al Centro, la Toscana e il Lazio, anche se la situazione andrà migliorando nel corso della giornata.