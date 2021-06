Allerta meteo per la giornata di domani, domenica 6 giugno, su gran parte dell’Italia. Il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. È allerta meteo gialla su parte di Veneto, Emilia-Romagna, Abruzzo e sull’intero territorio di Marche e Umbria. Dalle prime ore di domani il maltempo, accompagnato da piogge e temporali, si sposterà su parte delle regioni centrali peninsulari, interessando soprattutto quelle del versante orientale. I fenomeni meteo potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

Allerta meteo domenica 6 giugno in 5 regioni

L’avviso prevede dal pomeriggio di sabato 5 giugno precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte, Lombardia e Veneto, in estensione dalle prime ore di domani, domenica 6 giugno, a Emilia-Romagna e Marche. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento. Per la giornata di domenica, in particolare, è stata valutata allerta gialla su gran parte del Veneto, su alcuni settori di Emilia-Romagna, Abruzzo e sull’intero territorio di Marche e Umbria.

Allerta meteo per rischio temporali domani della Protezione Civile

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile. Di seguito il bollettino di criticità del 6 giugno pubblicato sul sito della Protezione Civile:

Ordinaria criticità per rischio temporali/allerta gialla:

Abruzzo: Marsica, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacini Tordino Vomano

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Montagna bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Pianura reggiana di Po, Montagna romagnola

Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-6, Marc-5, Marc-4, Marc-3

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Livenza, Lemene e Tagliamento, Piave pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico/allerta gialla:

Abruzzo: Marsica, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacini Tordino Vomano

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Collina bolognese, Montagna bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola