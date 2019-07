Dopo il grande caldo arriva il maltempo. E si iniziano a contare i danni, soprattutto nel torinese. Sul capoluogo piemontese si è abbattuto un forte nubifragio, causando la caduta di alberi sulla tangenziale nord. Un'auto è stata anche colpita e il suo autista è rimasto ferito, nella serata di ieri. Un albero è caduto anche nella zona di via Aosta, sempre a Torino, con varie segnalazioni arrivate intorno alle 21.30 di sera. In totale i vigili del fuoco hanno effettuato circa 150 interventi nel torinese. Soccorsi da parte dei pompieri anche al campeggio No Tav a Venaus, dove cinque ragazzi erano rimasti bloccati in una isoletta nel torrente Cenischia, a causa di un'onda di piena. Per i giovani solo tanta paura e nessuna conseguenza più grave: per loro è stato comunque previsto un soccorso in elicottero, ma non per problemi sanitari.

L'allagamento della mensa del carcere di Torino ha causato il crollo di una parte del controsoffitto. L'Osapp, l'organizzazione sindacale autonomia di polizia penitenziaria, ha denunciato quanto avvenuto ricordando che solo pochi giorni fa, il 19 luglio, aveva portato avanti una protesta davanti al carcere per denunciare le gravi carenze della mensa degli agenti. Danni a Torino si sono registrati in varie zone della città, con alberi caduti nei quartieri Aurora e Falchera, oltre che sulla tangenziale. Vari allagamenti si sono registrati anche a corso Vercelli, a causa del malfunzionamento dei tombini. Allagamenti si sono registrati anche a Venaria e Borgaro, sempre nel torinese. Per oggi rimane l'allerta gialla sul Piemonte, con temporali previsti in tutta la giornata.

Il maltempo a Trieste

Il maltempo ha colpito anche altre zone d'Italia, soprattutto al Nord. A Trieste il comando provinciale dei vigili del fuoco ha effettuato circa trenta interventi di soccorso per la caduta di alberi e rami pericolanti. Colpita soprattutto la strada costiera, con la caduta anche di alcuni pali. Inoltre, è stata anche soccorsa una imbarcazione. Disagi anche in val Daone, nel Trentino: a causa di un forte temporale una quarantina di scout hanno passato la notte in strutture vicine, mentre altri 80 campeggiatori sono stati prima allontanati e poi autorizzati a tornare nelle loro tende. Inizialmente sono stati sgomberati tre campeggi scout in val Daone, ma solo uno degli accampamenti è stato chiuso per la minaccia di una possibile frana.