Maltempo Modena, fulmini innescano incendi nei campi: in fiamme anche le balle di fieno Danni nei campi di grano, ma anche per alberi caduti ed edifici in parte scoperchiati: notte di super lavoro per i vigili del fuoco.

A cura di Biagio Chiariello

Il maltempo ieri 4 luglio si è abbattuto sulla zona del Modenese causando diversi danni, per lo più per il forte vento, con alberi abbattuti e coperture di fabbricati divelte. I fulmini hanno provocato anche alcuni principi d'incendio nei campi, in buona parte poi spenti dalla pioggia.

Rogo in un deposito di fieno

Si è invece propagato, a causa del forte vento, il rogo di un campo a Finale Emilia, via Correggio. Rogo anche in un deposito di fieno all'aperto a Novi di Modena. In entrambi i casi sono arrivati i vigili del fuoco per procedere allo spegnimento. Non risultano persone infortunate. Complessivamente sono stati circa 50 gli interventi effettuati dagli uomini del 115.

I fulmini non sono stati i soli provocare danni, tutta la provincia è stata spazzata dal vento, in particolare a nord, ma anche a Modena città dove, in viale Gramsci, un grosso ramo si è spezzato ed è finito sui cavi del filobus: alberi abbattuti e coperture di fabbricati divelte, oltre 50 gli interventi dei vigili del fuoco che hanno lavorato ben oltre la mezzanotte.

Previsioni meteo provincia Modena

Ad ogni modo nella zona del Modenese sembra essere tornato il bel tempo. Oggi 5 luglio è una giornata caratterizzata da ampio soleggiamento e caldo. Nel dettaglio: bel tempo al mattino, bel tempo e caldo al pomeriggio, cielo sereno alla sera. Domani generali condizioni di cielo parzialmente nuvoloso, temperatura minima 22°C, massima 32°C. Nel dettaglio: nubi sparse al mattino, pioggia alternata a schiarite al pomeriggio, bel tempo alla sera. Mentre dopodomani sarà giornata caratterizzata da cielo poco nuvoloso con venti deboli