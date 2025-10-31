Maltempo mette in ginocchio Sicilia e Calabria: a Palermo decine di automobilisti bloccati in macchina

Il maltempo ha colpito Sicilia e Calabria con piogge torrenziali che hanno bloccato in auto decine di automobilisti a Palermo. In Calabria i vigili del fuoco sono stati costretti a effettuare oltre 30 interventi sul territorio.

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 31 ottobre, un'ondata di maltempo ha investito Sicilia e Calabria, con diversi interventi dei vigili del fuoco a Palermo. Più di 30 gli interventi legati agli allagamenti delle strade in Sicilia, con decine di automobilisti bloccati in strade trasformate in fiumi dalle piogge intense. Poco prima delle 18, i soccorritori sono intervenuti per aiutare alcune persone intrappolate nelle loro macchine in via Messina Marine, all'altezza dell'ospedale Buccheri La Ferla. Operazioni simili si sono rese necessarie a Mondello e in viale regione Siciliana.

Il nubifragio ha fermato il traffico in via Lanza di Scalea, in via dell'Olimpo, e nelle zone di Cardillo e Partanna Mondello. Allagato il sottopasso di via Leonardo da Vinci, dove l'acqua ha sfiorato i quaranta centimetri nel pomeriggio. Disagi sempre per allagamenti in via Notarbartolo, poco prima della rotonda, in via Imera, in corso dei Mille, via Oreto e via Messina Marine, ed in via Ugo La Malfa.

Sono state decine le telefonate giunte nella sala operativa dei Vigili del Fuoco. Segnalati cartelloni pericolanti in via Pitrè e lungo viale della Regione Siciliana. L'acqua ha invaso anche scantinati e negozi nel quartiere dell'Albergheria, con disagi in provincia tra Villabate, Ficarazzi, Santa Flavia e Bagheria.

Nel Crotonese invece sono stati circa 30 gli interventi dei soccorritori dalle prime ore di questa mattina. Particolarmente interessate dal maltempo sono le zone di Catanzaro e Crotone. Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per alberi caduti, tombini saltati, allagamenti, recupero di autovetture ma anche per aiutare persone in situazioni di disagio dovute all'infiltrazione di acqua nelle proprie abitazioni.

Particolarmente colpito il territorio di Steccato di Cutro dove le strade sono state totalmente allagate. In quella zona è intervenuto anche un automezzo dei vigili del fuoco che però è andato fuori strada, inclinandosi su un lato. Fortunatamente l'incidente non ha avuto conseguenze per le persone all'interno del mezzo che ha riportato pochissimi danni e che è stato recuperato successivamente da un'altra squadra con l'ausilio dell'autogru in dotazione.