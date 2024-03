Maltempo in Sicilia, tornado si abbatte sull’aeroporto Trapani-Birgi: danni e disagi per i passeggeri Un tornado si è abbattuto questa notte sull’aeroporto di Trapani-Birgi in Sicilia. Il forte vento, con raffiche che superavano i 150 km/h, ha divelto alcune coperture in lamiera: “Si invitano i passeggeri a recarsi al terminal con largo anticipo per compensare eventuali ritardi”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Un tornado si è abbattuto questa notte sull’aeroporto di Trapani-Birgi in Sicilia. Il forte vento, con raffiche che superavano i 150 km/h, ha divelto alcune coperture in lamiera, della segnaletica verticale, alcuni mezzi e anche degli alberi, provocando danni e creando disagi ai passeggeri, anche se la struttura resta operativa.

Come ha comunicato lo scalo sui propri canali social ufficiali, "i manutentori di Airgest stanno lavorando da ore per garantire il regolare svolgimento delle operazioni di volo. Grazie alla collaborazione di Vigili del fuoco e polizia, si stanno creando dei percorsi alternativi per poter garantire i voli in partenza già da questa mattina. Si invitano, pertanto, i passeggeri a recarsi al terminal con largo anticipo per compensare eventuali ritardi dovuti ai danni subiti dallo scalo e di rispettare i percorsi alternativi, per entrare e uscire dal terminal, definiti per consentire un sicuro raggiungimento della struttura".

Salvatore Ombra, presidente Airgest, ha poi precisato che "sono regolari i voli in arrivo e in partenza dal nostro aeroporto. Il vento già alle prima luci dell'alba si era calmato e ora stiamo facendo la conta dei danni, intervenendo col nostro personale per la messa in sicurezza". Attualmente i due varchi pedonali d'ingresso all'aeroporto rimangono chiusi per sicurezza e si accede all'aerostazione da un ingresso laterale di sicurezza.

Il maltempo si è abbattuto nelle scorse ore su buona parte della Sicilia: pioggia è prevista sia per oggi, martedì 26 marzo, tanto che la Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico, che per domani, mercoledì 27.

Ciò è vero per quasi tutte le province ad eccezion fatta di Palermo e Trapani che, invece, vedranno le precipitazioni nella giornata di mercoledì. Poi, da giovedì è previsto un miglioramento con aumento delle temperature e bel tempo che dovrebbe durare fino al weekend di Pasqua incluso.