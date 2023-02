Maltempo in Sicilia, mareggiata invade le strade a Scaletta Zanclea dopo l’alluvione del 2009 A causa del maltempo, la mareggiata ha invaso le strade di Scaletta Zanclea dopo l’alluvione del 2009. La scena è stata ripresa dagli smartphone dei cittadini e dei negozianti.

A cura di Gabriella Mazzeo

Fortissime mareggiate hanno sconvolto il Messinese, in particolare Scaletta Zanclea, dove ancora si contano i danni dopo la terribile alluvione del 2009. A causa del maltempo, l'acqua ha invaso le strade e le case dei cittadini che hanno puntato il dito contro le istituzioni disattente.

"La tragedia di Ischia non ha insegnato nulla a nessuno – ha affermato arrabbiato il proprietario di un minmarket della zona -. Non abbiamo imparato nulla neppure dall'alluvione che nel 2009 colpì Giampilieri Superiore, Giampilieri Marina, Altolia, Molino, Santo Stefano di Briga, Briga Superiore, Scaletta Zanclea, Itala e Pezzolo.

La mareggiata provocò 37 morti, 95 feriti e 6 dispersi oltre che più di 1000 sfollati. "Ce l'ho con le istituzioni – ha continuato il commerciante intervistato da Repubblica – ma anche con tutti i cittadini di Scaletta Zanclea e Itala: se non scendiamo in piazza, moriremo come topi".

Molte problematiche per la viabilità anche sulla Strada Statale 114 Orientale Sicula a causa degli allagamenti dovuti alla mareggiata. La strada è stata infatti chiusa al traffico all'altezza di Santa Margherita, in provincia di Messina. Anche a Nicolosi è stata segnalata l'interruzione della circolazione lungo la Sp 92 a causa della caduta di alcuni pali della luce. Allagamenti anche nel siracusano e ragusano. Le basse temperature, inoltre, stanno provocando nevicate abbondanti sui rilievi con accumuli di circa mezzo metro di neve sull'Etna.

In Sicilia è in vigore un'allerta rossa fino alla mezzanotte di oggi, giovedì 9 febbraio.