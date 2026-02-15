Attualità
Maltempo in Sardegna, salvate 12 persone dopo l’esondazione del Rio Mannu: tra loro una neonata

Esondato il Rio Mannu, nel Sassarese: 12 persone, tra cui una neonata, sono rimaste isolate e tratte in salvo nella notte dai Vigili del fuoco. Il maltempo sulla Sardegna ha causato danni, frane e blackout in varie zone dell’isola.
A cura di Eleonora Panseri
Dodici persone sono rimaste isolate in una frazione di Ozieri, in seguito all'esondazione del Rio Mannu, nel Sassarese, causate dal maltempo nella zona. Tra loro anche una neonata, tutte sono state tratte in salvo nella notte dai Vigili del fuoco.

I soccorritori acquatici e i sommozzatori hanno operato con l'impiego di gommoni, raggiungendo e mettendo in salvo tutte le persone coinvolte. Sempre nel nord Sardegna, nel territorio del comune di Muros, per lo straripamento del Rio Mascari la complanare Anas alla strada statale 131, nei pressi di Campomela non è percorribile.

In diverse aree della Sardegna intanto continua a piovere e i livelli dei corsi d'acqua sono in crescita causando continui apporti agli invasi artificiali e creando criticità idrauliche su tutti i bacini dell'Isola.

La Protezione civile sta monitorando la situazione delle dighe ed è intervenuta in alcuni comuni per diverse criticità che sono state rilevate nelle ultime ore.

Mentre resta osservata speciale, per rischio frana, la strada litoranea Bosa Marina – Turas, chiusa da ieri nel tratto compreso tra S'Istagnone e il bivio per Magomadas, la Protezione civile registra lo stop al traffico della statale 128 nel Sassarese per l'esondazione del fiume Bettule tra Ozieri e Ittireddu.

Sempre nel nord Sardegna chiusa la provinciale 112 al chilometro 3,200. Tra Bolotana e la statale 131 una frana è caduta sulla provinciale 17 che è stata chiusa, mentre nel territorio di Sassari alcuni detriti hanno occupato una corsia della provinciale 69 (Baraz-Palmadula).

Frana anche sulla provinciale 43, al chilometro 13, a Bonorva, sempre nel nord Sardegna, dove l'azienda agricola in località S. Aliderru è rimasta senza energia elettrica. Stessa situazione di blackout a Cardedu, in Ogliastra.

A Burcei, a causa del maltempo e in particolare del forte vento dei giorni scorsi, si sono verificati diversi guasti sulle linee elettriche della zona di Corongiu che forniscono l'energia elettrica necessaria al funzionamento degli impianti del servizio idrico.

A Solarussa si registra l'esondazione del fiume Tirso nel tratto Solarussa-Simaxis sulla provinciale 15. Infine a Gesturi, nel Medio Campidano, un grosso masso è finito sulla strada comunale.

